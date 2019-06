Radfahren in der Stadt : Macht mal Platz!

Der Sommer in der Stadt könnte so schön sein – wären da nur nicht die ganzen Autos. Unsere Autorin plädiert dafür, den städtischen Raum neu zu verteilen. Davon würden selbst die Autofahrer profitieren.

Ein Fahrradfahrer fährt im April in Rostock hinter parkenden Autos entlang. Der Radweg, den es an dieser Stelle gab, wurde entfernt. Bild: ZB

Auf dem Gehweg vor meiner Haustür parkt seit Wochen ein Monstertruck. Sein Rücklicht geht mir bis zur Brust, er ist sechsmal so breit wie ich und nimmt mehr als zwei Drittel des Bürgersteigs an dieser Stelle ein. Selbst für die Wüste oder für ein Kriegsgebiet wäre er überdimensioniert. Auf diesem Monstrum kleben Sticker: „Is there a life after death? Touch my truck and you'll find out.“ Und: „My other ride is your mom.“

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

Warum er nicht abgeschleppt wird? Er steht da ganz legal. In der ruhigen Einbahnstraße, in der ich im Nordosten von Frankfurt wohne, ist Parken auf dem Gehweg erlaubt. Überall dort, wo geparkt wird, passen zwei Menschen nur dann aneinander vorbei, wenn keiner von beiden einen Kinderwagen oder Rollator schiebt. An der Stelle, wo der Monstertruck steht, ist es auch ohne solches Zubehör für zwei Fußgänger zu eng.

Der Monstertruck, man ahnt es vermutlich schon, macht mich wütend. Jeden Morgen, wenn ich aus der Haustür komme, frage ich mich, ob er wohl noch dort steht. Und wenn ich dann an ihm vorbeiradele, trete ich besonders heftig in die Pedale und verfluche ihn und alle anderen Autos. Er ist wie ein schlechtes Omen für die folgenden fünfeinhalb Kilometer bis in die Redaktion.

Auf diesem Weg folgen üblicherweise Lieferwagen, die auf dem Radweg parken, Autofahrer, die bei Dunkelorange auf die volle Kreuzung fahren und dort dann bis zur nächsten Grünphase im Weg stehen, Autos, die mich schneiden, wenn sie zum Abbiegen den Radweg überqueren, und natürlich diejenigen Fahrer und Beifahrer, die ihre Tür öffnen, ohne sich vorher umzuschauen. Letztens fuhr mich einer fast um, als er auf die für Radfahrer gegen die Fahrtrichtung freigegebene Straße einbog und mir dann „rechts vor links“ hinterherrief – obwohl er an einem Schild vorbeigefahren war, das besagt: „Vorfahrt beachten, Radfahrer kommen von beiden Seiten“.

Klar, ich weiß, auch Radfahrer können nerven. Sie fahren ständig über Rot, rasen klingelnd durch Parkanlagen, überholen Autos im stockenden Verkehr von rechts und links gleichzeitig, fühlen sich moralisch überlegen. Und irgendwo müssen die ganzen Autos und Lieferwagen ja stehen und fahren. Frankfurt wächst jährlich um etwa 10.000 Einwohner, täglich pendeln fast 400.000 Menschen in die Mainmetropole, und immerhin 17 Prozent der Wege werden hier inzwischen mit Rädern zurückgelegt – 2007 waren es noch fünf Prozent.

Enge reizt die Menschen

Die Zahl der Autofahrer, Fußgänger, Radler und bald wohl auch E-Roller-Fahrer nimmt also zu. Es wird immer enger, und diese Enge reizt die Menschen. Sie reizt den Autofahrer, der mich neulich beinahe angefahren hat, und sie reizt mich, die ich mir ausmale, wie es wäre, mit meinem Schlüssel an dem Monstertruck entlangzukratzen.

Aber: Die Enge ist kein Naturphänomen. Sie ist menschengemacht. Und Menschen beziehungsweise Politiker könnten auch wieder mehr Platz schaffen. Mehr noch: Um die Lebensqualität in wachsenden Städten wie Frankfurt zu erhalten, ja vielleicht sogar zu verbessern, müssen sie sogar mehr Platz schaffen, mehr Grün- und Freiflächen. Weil Straßen selten verbreitert werden können, schließlich stehen meist rechts und links Häuser, bedeutet das: Der vorhandene Platz muss neu verteilt werden.

Dass ich als Radfahrerin dafür plädiere, den Rädern auf Kosten der Autos mehr Platz einzuräumen, mag wenig überraschend sein. Aber es gibt Gründe dafür. Gute Gründe, die weit über meine persönliche Betroffenheit hinausgehen. Radfahren ist gesund: Laut der Weltgesundheitsorganisation spart der Staat einen Euro pro geradeltem Kilometer durch die bessere körperliche und geistige Gesundheit der Radler. Radverkehr verpestet die Umwelt nicht. Er ist im Gegensatz zu Autoverkehr nicht für 13.000 vorzeitige Todesfälle jährlich in Deutschland durch Luftverschmutzung verantwortlich. Radverkehr verursacht keinen Lärm, keine Staus und deutlich geringere Infrastrukturkosten. Das alles ist seit Jahren bekannt und hat immerhin ein paar Veränderungen angestoßen: Umweltzonen, Dieselverbote, Elektroautos.