Mondfinsternis am Dienstag : Der Mond versteckt sich im Schatten

„Seht ihr den Mond dort stehen? / Er ist nur halb zu sehen, / Und ist doch rund und schön!“ Die Verse aus Matthias Claudius' Gedicht „Abendlied (1779) erinnern an die Überheblichkeit des Credos „Ganz oder gar nicht“. Auch Unvollständiges kann hübsch, anmutig oder erhaben sein. Ein zur Hälfte verdüstertes Gestirn ist da keine Ausnahme. Wer nachts gerne in den Himmel schaut, sollte sich das dieser Tage noch einmal ins Gedächtnis rufen, denn am späten Dienstagabend ist in Mittel- und Südeuropa eine partielle Mondfinsternis zu beobachten. Der Mond tritt mithin nur teilweise in den Erdschatten ein und zeigt sich auch nicht, wie bei der Mondfinsternis im vergangenen Jahr, als blutrote Scheibe am Himmel.

Zugegeben, nachdem im Sommer 2018 die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts über die Ätherbühne gegangen ist, klingt das ein bisschen dürftig, als würde am Firmament nun die kosmisch Unvollendete gegeben. Aber auch wenn Sonne, Erde und Mond dieses Mal nicht wie auf einer Perlenschnur aufgereiht eine gerade Linie bilden, gibt es gute Gründe sich das anzusehen. Zum einen handelt es sich um die letzte von Europa aus gut zu verfolgende Mondfinsternis bis zum 16. Mai 2022. Zum anderen verschwinden immerhin zwei Drittel der sichtbaren Mondfläche in Dunkelheit.

Mehr zum Thema 1/

Das Schauspiel beginnt um 22.01 Uhr. Am oberen linken Rand des Erdtrabanten wird zunächst ein kleines, dann ein größeres, schließlich ein üppiges Stück nicht mehr zu sehen sein. Gegen 23.30 Uhr folgt der Höhepunkt, bei dem ungefähr 65 Prozent des Monds in Finsternis liegen werden.

Anschließend lässt sich bis ein Uhr beobachten, wie der Mond den Kernschatten verlässt, um wenig später wieder in voller Pracht zu erscheinen. Das spektakulär unspektakuläre Restprogramm dieser Nacht wird, abermals mit Matthias Claudius gesprochen, wie folgt ausfallen: „Der Mond ist aufgegangen / Die goldenen Sternlein prangen / Am Himmel hell und klar.“