„Wenn mitten in die bekannteste Ferienlandschaft Baden-Württembergs ein Nationalpark gesetzt werden soll, muss man die Leute mitnehmen“, sagt Bareiss, „aber die Leute wurden vor den Kopf gestoßen. Ich hatte größte Sorgen, dass unsere Baiersbronner aufeinander losgehen.“

Um die Polarisierung zu überwinden, lud er Gegner, Kritiker und Befürworter in seinen restaurierten Bauernhof. In mehreren Gesprächsrunden wurde über Chancen und Risiken diskutiert, so vernünftig es eben ging. „Beide Seiten haben Verständnis füreinander aufgebracht“, beschreibt der Hotelier den mühsamen Prozess, aufgerissene Gräben zuzuschütten. Der Bürgermeister und der Kurdirektor hätten gut gearbeitet. „Und die Einheimischen haben sich in dieser Polarisierung auf Dauer nicht wohlgefühlt. Jetzt ist der Gemeindefrieden wieder da.“

Das Hotel hat er mittlerweile an seinen Sohn übergeben. Der bietet den Gästen jede Woche einen Spaziergang durch den Nationalpark an, geführt von einem Ranger. „Ohne seine Erklärungen verstehen die Urlauber zu wenig, was es bedeutet, in einem Wald ohne menschliche Einwirkung zu sein.“ Wegen des Nationalparks kommen nicht mehr Gäste, „aber wir können ihnen ein zusätzliches Erlebnis bieten.“

Bei unserer Nacht im Zelt hat das Zusammenspiel von Wildnis und Zivilisation nicht reibungslos funktioniert. Der Veranstalter hat uns den falschen Code gegeben. Das Schloss am Klohäuschen geht nicht auf. An die Feuerschale und das Holz kommen wir auch nicht. Zum Glück steht in der Nähe eine Schutzhütte. Dort vespern wir im Trockenen, stellen uns bei Regen und einer Flasche Rotwein Fragen, die uns zuhause selten in den Sinn kommen. Wie lange hält das Zelt dicht? Gibt es Wölfe im Nationalpark?

Die Nacht wird kalt, aber es bleibt still. Der Wolf ist woanders unterwegs, auch sonst tritt kein Tier auf ein Ästchen. Im frühen Morgenlicht sehen wir bizarre geometrische Formen – das sind die Tropfen, die auf der Außenseite der dünnen Zeltplane verlaufen.

Als wir das nasse Zelt in den Rucksack stopfen, singen und zwitschern die Vögel in den Bäumen, als ob nichts wäre. Wollen die uns verhöhnen? Oder macht ihnen dieser nasskalte Morgen schlicht nichts aus? Was wissen die Biologen im Nationalpark über das Seelenleben des Tannenhähers?

Es ist schön, dass wir eine Nacht in der Wildnis verbringen konnten. Und es ist angenehm, dass der Rückweg in die Zivilisation so kurz ist.