Seine Schwester, sagt Christian Hermandinger, sei die beste Zuschneiderin in der Familie. „Sie bringt eine Leistung zusammen wie sonst keiner.“ Er muss es wissen, denn auch er bedient den „Joystick“. Sonja Hermandinger aber habe ein besonderes Gefühl für Holz. „Man muss das Holz kennen, um es zerlegen zu können“, sagt sie. Die meterlangen und bis zu zwei Meter dicken Stämme werden „von Hand“ in einzelne Pfosten zersägt, so werden die geschnittenen Bretter in Österreich genannt. Laserstrahlen zeigen an, wo die Bandsäge am besten ansetzt, damit möglichst wenig Verschnitt entsteht. Was übrig bleibt, wird verbrannt und zum Heizen und Trocknen des Holzes verwendet. Das Holz selbst wird auf Auktionen ersteigert, ein Festmeter Eiche kann bis zu 1100 Euro kosten.