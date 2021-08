Für eine Million Dollar : Letzte Wohnung von Gloria Vanderbilt in New York steht zum Verkauf

Aktualisiert am

Letzte Wohnung von Gloria Vanderbilt in New York steht zum Verkauf

Vor zwei Jahren ist die Millionenerbin Gloria Vanderbilt in New York gestorben. Nun steht ihre Luxus-Wohnung zum Verkauf.

Rund zwei Jahre nach dem Tod der Millionenerbin und Kunstsammlerin Gloria Vanderbilt steht ihre letzte Luxus-Wohnung zum Verkauf. Sie hat knapp ein Vierteljahrhundert in dem Apartment gelebt. Die Wohnung im Osten Manhattans werde für rund eine Million Dollar angeboten, berichtete die New York Times am Wochenende.

Mit zwei Schlafzimmern, einem Esszimmer, einer Küche mit „Frühstückszimmer“ sowie drei Bädern ist die Wohnung großzügig geschnitten, müsse jedoch renoviert werden, denn das sei zuletzt 1997 geschehen, als Vanderbilt einzog. Die Kunstsammlerin dekorierte ihre Wohnung mit „orangefarbener Seide, lackierten pinkfarbenen Wänden, Spiegelfluren, russischen Ikonen und Kronleuchtern, an denen das ganze Jahr über Weihnachtsdekorationen hingen“, so die New York Times.

Gern stellte sie Möbel um, dekorierte die Wände mit immer neuer Kunst aus ihrer umfangreichen Sammlung und dokumentierte ihr Leben in dem Apartment, auf Instagram.

Vanderbilt war 2019 im Alter von 95 Jahren gestorben. Ihr Ur-Ur-Großvater Cornelius Vanderbilt (1794-1877) war der Gründer eines millionenschweren Dampfschiff- und Eisenbahn-Imperiums. Sie selbst war Malerin, Kunstsammlerin und Designerin – und auch für ihre Liebschaften mit Männern wie Marlon Brando und Frank Sinatra berühmt. Vanderbilt war viermal verheiratet, ihr Sohn Anderson Cooper ist Moderator beim US-Nachrichtensender CNN.