„Das Zuhause ist der neue Horizont – es ist zum Arbeitsplatz, zur Schule und zu einem Ort geworden, an dem man jetzt vermehrt Hobbys ausprobiert, in den man als Lebensmittelpunkt stärker investiert, an dem man Freunde trifft und wo man in Sicherheit ist“, sagt Thomas Täuber von der Unternehmensberatung Accenture, die die 2020er Jahre in einer Studie jüngst zum „Jahrzehnt des Zuhauses“ erklärte. Nach Schätzungen von Gesundheitsorganisationen verbringen Menschen in Europa sowieso rund 90 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen und immer häufiger eben auch daheim. Kein Wunder, dass die Gestaltung der eigenen Wohnung in den vergangenen Jahren vor allem in sozialen Netzwerken und Blogs immer wichtiger geworden ist. Sie wurde auf dieser Ebene zu einer Art Theater, einer Erweiterung des eigenen digitalen Avatars, mit deren Hilfe wir einander unmittelbarer und intimer als je zuvor von unserem Leben erzählen. Jedes Objekt darin wird somit zum Signal, jeder Gegenstand darin verweist auf einen Geschmack oder eine Lebenserfahrung. Mit Möbeln, Pflanzen, Accessoires werden Menschen Kreativdirektoren ihrer eigenen Marke. Instagram ist dabei nicht nur eine Plattform für Selbstdarsteller, sondern hat andersherum viele Menschen auch inspiriert und den Blick auf die eigenen Quadratmeter geweitet. In der Pandemie ist für viele die Wohnung zum Entdeckungsraum geworden: andere Lichtstimmungen erlebt, neue Lieblingsplätze entdeckt, die Bilder umgehängt oder ausgetauscht.