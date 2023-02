E s war kurz nach Mitternacht, als ein Knallen die Bewohner in Jermuk am 13. September aus dem Schlaf riss. Die Hotels des südarmenischen Kurorts waren ausgebucht. Schon in sowjetischen Zeiten suchten Touristen hier, in den dichtbewaldeten Bergen und den heißen Quellen, Erholung. Nun mussten die Gäste in den Kellern der Wellness-Tempel Schutz suchen, während über ihnen aserbaidschanische Geschosse einschlugen und Fenster barsten.