Rasenpflege leicht gemacht : Die Schnittmenge finden

Jetzt geht es dem Rasen an den Halm. Aber wie? Jedenfalls lassen wir das Kabel weg. Aufsitzmäher, Modelle mit Akkuantrieb und Roboter machen sowieso viel mehr Spaß. Auch, wenn sie einiges an Pflege brauchen.

Im Frühjahr holt den Gartenfreund der Herbst ein. Den alten Mäher hat er wieder in den Keller gestellt und vergessen oder verdrängt, dass ihn das Kabel jedes Mal gestört hat. Es sollte doch längst ein neuer her. Aber welcher? Er soll motorisch betrieben sein und jedenfalls kein Kabel haben. Die Antwort des Kindes im Manne kann nur heißen: Ein Aufsitzmäher muss her, fachmännisch Rasentraktor genannt. Er ist benzingetrieben und wirkt im städtischen Garten meist ein wenig überdimensioniert – obgleich der Versuch, sich Argumente zurechtzulegen, mit jedem Jahr drängender wird. Es gibt Ausweichlösungen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Man kann sich ein Grundstück in ländlicher Gegend zulegen und dort seinen Spieltrieb mit dem Nützlichen verbinden, denn der Aufsitzmäher hat viel Leistung, schon auch mal zwei Messer, und kriegt so ziemlich alles klein. Oder man wird Platzwart im Tennisverein oder im Fußballklub, da gibt es immer was zu mähen, zu ziehen, zu schieben. Hersteller wie John Deere oder Honda haben diverse Modelle im Angebot, sie alle sind robust, halten aber nicht alles aus.