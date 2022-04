Hideaway bei Frankfurt : Ein Sehnsuchtsort mit Namen Luchs

Briefe, in denen „mehr Informationen unter der folgenden Nummer“ steht, können in dubiosen Geschäften enden oder in großen Abenteuern. Da der Absender des Briefes die Frankfurter Lindenberg-Hotelgruppe war, durfte man vermuten, dass es sich um letzteres handelte. In kurzen Sätzen entwarf das Schreiben einen Sehnsuchtsort mit Namen „Luchs“: „ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1903“, hieß es darin, sei gerade unweit von Frankfurt renoviert worden und warte auf Gäste. Es stehe „mitten im Wald“, umgeben von Wiesen. Einen Weinkeller gebe es auch.

Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge







Das war mehr, als die meisten Hideaways zu bieten haben, die über lange Pandemiemonate auf einer Airbnb-Liste für „Versteckte Unterkünfte“ gelandet waren. Also haben wir der Nummer über Whatsapp geschrieben, kurz darauf kam eine Beschreibung mit Google-Koordinaten: „Bitte am Waldrand parken und zu Fuß weiter.“

Schon die Anfahrt war ein bisschen wie ein Abenteuer. Wir parkten das Auto, schulterten den Weekender und gingen los, vom Hauptweg ab über knirschende Pfade, bis wie versprochen das Fachwerk durchs Laub schimmerte. Das gut versteckte Häuschen entpuppte sich als Schatzkammer: In der Küche standen Obst und Gemüse von den umliegenden Wiesen, im Kühlschrank diverse Saucen, im Regal Pasta.

Im Wohnzimmer nebenan verbreiteten am Kamin die honiggelben Kacheln des Designers Sebastian Herkner schon Wärme, noch ehe man den ersten Holzscheit unter der Bank hervorgeholt hatte. (Das Häuschen lässt sich nur mit dem Kamin heizen, die Anleitung ist aber verständlich.) Damit das Haus auf dem Land bei der Einrichtung nicht in die Landhaus-Falle tappte, hatte man das Seouler Grafikbüro „Gute Form“ mit Designarbeiten beauftragt. Ein paar koreanische Schriftzeichen finden sich vom Platten- bis zum Bücherregal. Eine Treppe höher ein Bett, von dem man über die Wiesen zum Wald blickt. Nur die Vögel schauten von der Eberesche ins Fenster und zwitscherten. Sonst herrschte Ruhe – was wollte man mehr? Wein, natürlich.

Der große, schwarze Schlüssel zum Weinkeller lag auf dem Küchentisch, auf dem Zettel daran stand: „Trink mich“. Ob der Wein zu Größenveränderungen führen würde wie einst der Inhalt einer Flasche mit ähnlichem Etikett im Kinderbuch „Alice im Wunderland“? Da dies ja ein Abenteuer war, musste der Versuch gewagt werden. Die Flasche, die mit goldenem Etikett vom französischen Pic Saint-Loup kündete, nahmen wir mit nach oben. Auch weil der Wolf im Namen des Bergs, an dem die Reben gewachsen waren, irgendwie passend zur einsamen Übernachtung in der Natur erschien. Ob der Wein dann tatsächlich unsere Größe veränderte, können wir nicht sagen. Es hat uns ja keiner gesehen, hier draußen im Wald.