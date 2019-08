Aktualisiert am

Heidi Klum und ihre Hochzeitsgäste schwimmen in der Blauen Grotte

Von der Polizei erwischt : Heidi Klum und ihre Hochzeitsgäste schwimmen in der Blauen Grotte

In der Blauen Grotte zu schwimmen ist auf Capri verboten. Heidi Klum und Tom Kaulitz haben es trotzdem wieder getan – doch diesmal wurden sie erwischt.

Touristen müssen in Italien mit harten Strafen rechnen, wenn sie Gesetze übertreten. Den Ordnungshütern ist auch egal, ob jemand Promi-Status genießt. Das musste Heidi Klum nun auf Capri feststellen.

Gemeinsam mit ihrem frischangetrauten Gatten Tom Kaulitz und rund 20 Hochzeitsgästen nahm sie ein Bad in der berühmten Blauen Grotte. Wie die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet, fuhr die Gesellschaft am 5. August kurz vor Sonnenuntergang mit Booten in die Tiberius-Höhle der Grotte und nahm dann dort ein Bad.

Bereits vor genau einem Jahr hatten die beiden Verliebten Klum und Kaulitz sich in der Blauen Grotte im Wasser getummelt. Damals postete Klum ein kurzes Video auf Instagram. Darin sieht man die beiden im Wasser turteln, während ein Bootsführer das romantische neapolitanische Lied “I’ te vurria vasà“ singt.

Dieses Mal hatte das Schwimmen aber ein teures Nachspiel. Eine Patrouille der Carabinieri beobachtete auf dem Landweg die Grotte, denn es ist verboten, in der Touristenattraktion zu tauchen oder zu schwimmen. Nach dem Bericht des Corriere brachten die Carabinieri das illegale Schwimmen Klums und ihrer Gäste zu Protokoll. Ihnen droht somit nun eine Strafe von bis zu 6000 Euro.