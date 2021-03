„Charly“ betrieb die Umwandlung des Sanatoriums in eine AG, kaufte heimlich Aktien auf und manövrierte ihn langsam aus. In den zwanziger Jahren wurden fleischlose Kost und Abstinenz abgeschafft, stattdessen eine Turnhalle gebaut und ein Neun-Loch-Golfplatz angelegt. 1930 kündigte die AG dem alten Gmelin, der noch bis 1935 am anderen Ende der Insel einer Heilstätte für die Reichsversicherung für Angestellte vorstand. Dann ging er nach Tübingen. Zweimal kam er noch zurück, fühlte sich in den alten Räumen aber nur „wie ein Geist“. Er starb 1941.

Ein Melodram vor Wimmelkulisse: „Wenn Hochbetrieb war“, so Enkel Harald Gmelin, „hat die Küche für 1000 Menschen gekocht.“ Viel Kulturgeschichtliches ist in den alten Park eingesponnen: August Endell entwarf das 1898 errichtete Hauptgebäude samt Innenausstattung, Wandschmuck und Mobiliar, angefertigt in den Dresdner Werkstätten. Endell gehörte zur München-Berliner Kunstszene im Umfeld von Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salomé, Franziska Gräfin Reventlow, Oscar A. H. Schmitz und Vertretern des Stefan-George-Kreises wie Melchior Lechter und dem Maler-Ehepaar Lepsius. Seine Schöpfungen, heute Meilensteine, sind vielfach zerstört worden: Das Wellen- und Drachenornament, mit dem er in München die Außenfassade des „Elvira“ Fotostudios von Anita Augspurg und Sophia Goudstikker schmückte, rissen die Nazis herunter. Berliner Salamander-Filial-Einrichtungen für den Schuh-Industriellen Rudolf Moos rissen dessen Compagnons wieder heraus. Sein dortiges Cabaret-Theater für den „Überbrettl“-Literaten Ernst von Wolzogen fiel alliierten Bomben zum Opfer. Das Hotel am Steinplatz und die buntglasierte Fassade des ersten der Hackeschen Höfe in Berlin sind letzte Hinterlassenschaften.