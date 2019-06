FAZ Plus Artikel Stadtviertel in Lissabon :

FAZ Plus Artikel Stadtviertel in Lissabon : Ai Mouraria

Mouraria, das Stadtviertel in Lissabon, in dem der Fado entstand, litt lange Zeit unter Kriminalität und Armut. Heute wird es jedoch von ganz anderen Problemen bedroht.

Maria Caetano schreibt ihre Adresse so: Planet Erde – Welt – Europa – Iberische Halbinsel – Portugal – Lissabon – Freguesia Santa Maria Maior – Mouraria – Calçada de Santo André, 91. Als würde man sich an das Ziel heranzoomen, das mitten im früheren Maurenviertel Lissabons liegt, der Mouraria, in einer steilen Straße mit altem Kopfsteinpflaster. Rechts neben Maria Caetanos niedriger Tür hängt ein buntes Keramik-Schild mit ihrem Namen und ihrem Beruf: Ceramista.

Maria Caetano – sie trägt eine graue Schürze und hält eine selbstgedrehte dunkle Zigarette in der Hand – tritt an die Tür. Eine Tram der Linie E 28, die sich gerade an der Praça Martim Moniz gefüllt hat, rumpelt vorbei. Den kleinen Arbeitsraum der Keramikkünstlerin in der Mouraria werden diese Lissabon-Besucher kaum jemals zu Gesicht bekommen. „Ich bin hier zwischen Massentourismus und Nirgendwo“, sagt Maria Caetano.