Ein ganz besonderer Moment für den Rheinfischer: als er 2010 in Zusammenarbeit mit der Forschungsstation Grietherbusch zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Maifisch im Rhein nachweisen konnte. Das zwei Jahre zuvor begonnene internationale Wiederansiedlungsprojekt war also geglückt. Doch bis heute kann sich die Population nicht selbst reproduzieren. Immer wieder müssen Hunderttausende Maifischlarven ausgesetzt werden.

Von der Fischerei leben konnte schon Rudi Hells Vater nicht mehr. Auf den Rhein zog es den Sohn dennoch. Eine Zeitlang fuhr Hell als Binnenschiffer von Rotterdam hinauf bis Straßburg und wieder zurück. „Mit einer Familie war das natürlich nix.“ Also arbeitete er als Schwimmbaggermeister in einer nahen Kiesgrube – was auch den Vorteil hatte, dass er wenigstens in seiner Freizeit wieder Rheinfischer sein konnte. „Fischersein prägt, das liegt einfach im Blut.“ Seit Hell vor 19 Jahren in Rente ging, ist er voll und ganz Fischer. Die nach seiner verstorbenen Frau benannte „Anita II“ ist schon sein zweiter Aalschokker. Von Familie Nagelschmidt in St. Goar hat Hell den 1934 in Holland gebauten Kutter 2010 gekauft. „Unter Rheinfischern kennt man sich.“

Die Fischerei ist nicht nur Leidenschaft für Rudi Hell. Seit vielen Jahren fischt er auch für die Wissenschaft, für Universitäten und Institute – unter anderem in Trier, Essen und Köln. Es geht um die Erfassung des Bestands von Maifisch, jugendlichem Lachs, Fluss- und Meerneunauge und Aal, dem vielleicht mysteriösesten Fisch der Welt, den Hell so faszinierend findet wie keinen anderen. „Glasaale“ heißen die Tiere, wenn sie aus dem Westatlantik kommen, als „Steigaale“ schwimmen sie Flüsse hinauf. Immer genau dort, wo einst ihre Eltern lebten, ob in Mosel, Neckar, Elbe oder Rhein, wachsen sie in den folgenden Jahren, fressen sich ihre Fettreserven an für die viele tausend Kilometer lange Reise zurück in die Sargassosee im subtropischen Westatlantik, auf der sie dann nichts mehr zu sich nehmen. Dort laichen die nun „Blankaale“ genannten Tiere. Dann verenden sie.