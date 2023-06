Meghan und Harry haben Großbritannien endgültig verlassen und arbeiten sich von Amerika aus weiter am Königshaus ab. Nun könnte der umstrittene Bruder des Königs, Prinz Andrew, in ihr ehemaliges Anwesen im Park von Schloss Windsor einziehen.

Die Frist endete im Juni, und Meghan und Harry haben sie laut britischer Medien auch eingehalten. Das Herzogspaar hat nun endgültig das Vereinigte Königreich verlassen und seinen Wohnsitz Frogmore Cottage in Windsor, wie vom Königshaus im Januar gewünscht, aufgegeben. Letzte Habseligkeiten wurden in den vergangenen Tagen zusammengepackt, die Schlüssel übergeben.

Das Gebäude im Park von Schloss Windsor war 2018 ein Hochzeitsgeschenk von Königin Elisabeth II. an ihren Enkel Harry und seine Frau Meghan gewesen. Die beiden ließen den Bau aufwendig renovieren, die Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Pfund trug zunächst der Steuerzahler. Als das Paar dann der Familie den Rücken kehrte und in die Vereinigten Staaten zog, zahlten Meghan und Harry das Geld zurück. Seither stand das Zehn-Zimmer-Haus meist leer, Harry übernachtete zuletzt Anfang des Monats dort, als er in London vor Gericht aussagte. Spekuliert wurde zwischenzeitlich, ob der Bruder von König Charles III., Prinz Andrew, in Frogmore Cottage einziehen könnte. Er bewohnt derzeit die Royal Lodge mit 31 Zimmern.

Sollten Meghan und Harry künftig das Königreich besuchen, müssten sie wohl bei Freunden oder in einem Hotel übernachten. Denn eine Annäherung mit der Familie hat es nach den Zwistigkeiten und den vom 38 Jahre alten Harry und seiner drei Jahre älteren Frau Meghan erhobenen Vorwürfen gegen die Königsfamilie nicht gegeben.

Im Gegenteil: Mit Spannung wird nach der im Januar erschienenen Autobiographie von Harry („Reserve“) ein weiteres Buch erwartet, das neue Enthüllungen enthalten soll. Geschrieben hat es der britische Journalist und Autor Omid Scobie, ein enger Vertrauter und zudem auch Sprecher des Herzogspaar von Sussex. Der 41-Jährige twitterte am Donnerstag, dass sein Buch mit dem Titel „Endgame“ („Endspiel“) am 21. November erscheinen werde und vom Überlebenskampf der königlichen Familie handele. Ursprünglich sollte das Buch im August erscheinen. Angeblich wurde der Veröffentlichungstermin aber verschoben, weil es neue Details rund um die Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla enthalten soll. Harry zählte zu den geladenen Gästen.