Unterwegs mit dem E-Auto : Kabellos und mobil gegen lange Ladezeiten

Wird es dieses Mal gutgehen? Ist der Akku voll? Wie weit kommt man? Passt der Stecker? Wo kann man ihn überhaupt einstecken?

Noch muss sehr gut planen, wer mit einem Elektroauto reisen möchte. Verlässt man das Stadtgebiet, kann es schnell knapp werden mit Reichweite und Lademöglichkeiten, entspannt ist das nicht immer. Mal auf die Tankuhr schauen, lange fahren, irgendwo einen Espresso trinken, kurz den Tank wieder füllen, um dann in einer geschmeidigen Kurvenfahrt in Richtung Italien über den Julierpass zu gleiten, spontaner Umweg zum Mittagessen in ein Bergdorf inklusive, das traut man sich im E-Auto noch nicht einfach so.