Tun wir es Venedig gleich : 299 Euro Eintritt für einen Tag in Hannover?

Bislang hat alles nichts geholfen. Tauben, Taschendiebe, bizarr überteuerte Kaffeegetränke, Gondolieri mit schauderhaftem Tenortremolo: Nichts hat die Touristen davon abhalten können, nach Venedig zu strömen. 30 Millionen Besucher jährlich quetschen sich durch die Gassen. Die Auswirkungen sind dramatisch. Neben der Seufzerbrücke kennt Venedig längst auch Ächzer-, Schubser- und Dränglerbrücken; erste Tauben haben sich angeblich an den Tierschutzbund gewandt, da es am Markusplatz immer mehr von Menschen wimmelt, die überall ihren Dreck hinterlassen.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Gegen den Massentourismus wird die Stadt jetzt angehen: Vom 16. Januar 2023 an kostet Venedig Eintritt. Zwischen drei und zehn Euro sollen Tagestouristen zahlen, welche sich die Übernachtung sparen und auch sonst häufig wenig Geld in der Stadt lassen. Künftig müssen sie ihren Besuch kostenpflichtig anmelden und, wenn sie bei Kontrollen ohne entsprechenden QR-Code erwischt werden, Strafe zahlen. Das Eintrittsgeld soll den Bürgern der Stadt zugutekommen. Amerikanische Touristen wird der Schritt weniger schockieren – Freizeitparks kosten nun mal Eintritt –, manch Europäer dürfte sich brüskiert fühlen. Dabei hegen längst auch deutsche Städte Pläne, es Venedig gleichzutun und von den Tagestouristen eine Gebühr zu verlangen. Ein kleiner Blick in die nahe Zukunft.

Berlin – 5 Euro

Overtourism macht auch der deutschen Hauptstadt zu schaffen, wo selbst eine brachliegende Fläche – aka Tempelhofer Feld – als Attraktion gilt und das Stadtzentrum so voll ist, dass viele enttäuschte Touristen abreisen, ohne die berühmte Berliner Mauer erspäht zu haben. Abhilfe schaffen will die Stadt nun mit einer Eintrittsgebühr in Höhe von fünf Euro, dem Preis eines ordentlichen Döners. Je früher man sich online für seinen Besuch registriert, desto weiter vorn darf man sich bei seiner Ankunft in den Schlangen an Bahnhof oder Flughafen anstellen, um dort eine Wartemarke zu ziehen. Ist der Antrag auf Einreise bis 24 Uhr nicht bearbeitet, ist man automatisch kein Tagestourist mehr und darf umsonst einreisen. Autofahrer müssen nicht extra warten, sie werden, sofern ihr Fahrzeug kein Berliner Kennzeichen trägt, im Stau auf der Stadtautobahn abkassiert. Von den erwarteten Millioneneinnahmen will die Stadt 1,6 neue Schulen finanzieren, das restliche Geld wird in die Verwaltung fließen.

Emden – 10 Euro

Durchaus selbstbewusst orientiert sich die Seehafenstadt bei ihrem Eintrittspreis am großen Vorbild, schließlich werde man, so der Tourismusbeauftragte Hein Lütje, „immer wieder mal ,Das Venedig des Nordens‘ genannt. Glauben Sie nicht? Stimmt aber, können Sie bei Wikipedia nachschauen.“ Außerdem, so Lütje, mache der Ostfriesentee viel wacher als jeder Espresso, und die Möwen seien viel pittoresker als die venezianischen Tauben. Zwar habe Emden kein Bauwerk wie den Markusdom zu bieten, aber, so Lütje, „kennen Sie dat Otto-Huus? Dat ist auch ganz schön.“ Von den Einnahmen möchte die Stadt ein paar Deiche flicken.

München – 0,99 Euro

Dass sich die bayerische Landeshauptstadt so bescheiden gibt, mag zunächst überraschen. Auf der anderen Seite ist es nur logisch: „Wir haben da nicht viel zu gewinnen, denn Tagestouristen haben wir praktisch keine“, sagt ein Sprecher. „Wer zu uns nach München reist, der würde am allerliebsten gleich für immer bleiben – wenn er sich, haha, denn die Miete leisten könnte.“ Für ein wenig Unmut außerhalb Münchens sorgt gleichwohl die Tatsache, dass künftig alle zum FC Bayern anreisenden Gastmannschaften für jeden Spieler die Eintrittsgebühr entrichten müssen. Bayern-Star Thomas Müller erklärt, warum: „Das sind doch eh alles nur Tagestouristen, die mit leeren Händen an- und wieder abreisen.“

Köln – 5–15 Euro

Die Domstadt hat sich ein gestaffeltes Preissystem überlegt: fünf Euro kostet der Eintritt an normalen Tagen, zehn Euro zur Karnevalszeit. Am meisten verspricht man sich von einer Maßnahme, die den Ursprungsgedanken innovativ abwandelt: 15 Euro zahlen diejenigen, die Köln zur Karnevalszeit schleunigst verlassen möchten.