Wie Plätze uns beeinflussen : „Es gibt Orte, die können uns fertig machen“

Der Lieblingsort der Historikerin Roberta Rio liegt in der Natur: Eine kleine Kirche in der Toskana. Bild: Lukas Beck

Frau Rio, haben Sie einen Lieblingsort?

Bernd Steinle (nle.), Deutschland und die Welt

Ja, einen Ort in der Natur, eine kleine Kirche in der Toskana, die in einen Fels gehauen und nur durch einen Fußweg zwischen alten Bäumen zu erreichen ist. Und es gibt noch einen Ort in Umbrien, das Eremo delle Carceri, eine Einsiedelei in einer Waldschlucht, in die sich Franziskus von Assisi gerne zum Gebet zurückzog. Immer wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder Energie tanken möchte, fahre ich dort hin. Da fühle ich mich sofort wieder mit mir selbst verbunden.