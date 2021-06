Aktualisiert am

In Botswana : Drittgrößter Diamant der Welt entdeckt

In Botswana ist in einem Bergwerk der vermutlich drittgrößte Diamant der Welt gefunden worden. Er ist einer von nur vier Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 1000 Karat, die je ausgegraben wurden.

Der Name der Jwaneng-Mine in Botswana heißt aus der Setswana-Sprache übersetzt „wo ein kleiner Stein gefunden wird“. Tatsächlich aber ist das Bergwerk seit dieser Woche als Fundort des vermutlich drittgrößten Diamanten der Welt bekannt. Man habe Anfang Juni einen 1098 Karat schweren Rohdiamanten aufgespürt, teilte der Betreiber des Bergwerks, Debswana, mit, ein Gemeinschaftunternehmen zwischen dem Diamantenkonzern DeBeers und der Regierung von Botswana. Er sei einer von nur vier Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 1000 Karat, die je ausgegraben wurden.

Der größte Diamant, der 3106 Karat schwere Cullinen-Diamant, wurde 1905 in der gleichnamigen Mine in Südafrika gefunden. Erst 110 Jahre später folgte der bisher zweitgrößte Rohdiamantenfund: der 1109 Karat schwere Lesedi La Rona aus der Karowe-Mine ebenfalls in Botswana, der für 53 Millionen Dollar verkauft wurde.

Die Bergbaukonzerne setzen hochmoderne Technologien ein, um außergewöhnliche Diamanten im Gestein zu entdecken. Man werde mit der Regierung von Botswana und De Beers zusammenarbeiten, um den Wert zu bestimmen, den Diamanten zu verkaufen und sicherzustellen, dass die Menschen von Botswana den größtmöglichen Nutzen hätten, sagte eine Unternehmenssprecherin.