Traditionelles Heilkraut : Die Kleine Braunelle ist Blume des Jahres 2023

Aktualisiert am

Sicher hat jeder schon einmal die kleine blauviolette Blume bei einem Spaziergang oder auch im eigenen Garten gesehen. Die Kleine Braunelle gilt als weit verbreitet – dabei ist sie, wie andere Arten von Wildblumen bestimmter Regionen Deutschlands auch, in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen.

Johanna Schwanitz Volontärin Folgen Ich folge

Um auf diesen schleichenden Verlust heimischer Wildpflanzen aufmerksam zu machen, hat die Loki-Schmidt-Stiftung die Kleine Braunelle zur Blume des Jahres 2023 gewählt. Die salbeiähnliche Blume stehe damit für eine ganze Reihe von Arten, so die Begründung der Stiftung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. „Selbst robuste Wildblumen, die früher häufiger zu finden waren, kommen mittlerweile immer seltener vor.“

Mittelalterliche Heilpflanze

Die Kleine Braunelle, oder Prunella vulgaris, hat eine lange Blütezeit von Juni bis Oktober und bietet in dieser Zeit insbesondere Hummeln und Wildbienen sowie mindestens 18 Schmetterlingsarten Nahrung. Mit einer Wuchshöhe von bis zu 25 Zentimetern bleibt die Wildstaude eine eher kleine Pflanze. Besonders auf Rasen, Waldlichtungen und Brachland sowie auf Wegrändern gedeiht sie.

Im Mittelalter wurde sie zur Behandlung von Diphterie verwendet. In Asien ist die Kleine Braunelle auch heute noch eine traditionelle Heilpflanze. Junge, nichtblühende Pflanzenteile können auch als Salat oder als Gewürz verwendet werden.

Ähnlich wie das Gänseblümchen überlebt die Kleine Braunelle in gemähtem Rasen und toleriert den Fraß und Tritt durch Vieh auf Weiden. Laut Loki-Schmidt-Stiftung ist die größte Gefahr für die Blume ein zu hoher Stickstoffeintrag in die Umwelt. Er entstehe durch das Ausbringen von Dünger und Gülle, Verbrennungsprozesse in der Industrie, Verkehrsabgase und Abwasser. Zahlreiche Lebensräume seien zudem überdüngt. „Stickstoffliebende, hochwüchsige Pflanzen wie Brennnessel und Ampfer profitieren von diesen Lebensbedingungen und verdrängen die kleineren Wildblumen aus ihren Lebensräumen.“

Auch zu häufiges Mähen und der Einsatz von Herbiziden schaden der Wildblume immens. Die Kleine Braunelle habe zu wenig Zeit, um zu wachsen und Blüten und Samen ausbilden zu können. Viele Wildblumen stünden mittlerweile auf Roten Listen. „Wir alle können und müssen etwas tun, um diesen Prozess aufzuhalten. Im Garten, an Straßen, zwischen den Wohnblöcken, in der Landwirtschaft: Lassen wir wieder mehr Natur zu!“, sagt Axel Jahn, Geschäftsführer der Stiftung. Jeder könne einen Beitrag für den Artenschutz leisten, indem er seltener mäht und auf Dünger und Gift verzichtet.

Die Kleine Braunelle ist bereits die 44. Blume des Jahres. 1980 wurde die Aktion von Loki Schmidt, Naturschützerin und Ehefrau des verstorbenen Bundeskanzlers Helmut Schmidt zum Schutz und Erhalt von Arten und Lebensräumen ins Leben gerufen. Die Blume des Jahres 2022 ist die Vierblättrige Einbeere.