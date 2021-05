Goethe gab Stein viele Anregungen, nicht direkt, aber Stein schaute sich ab, was Goethe in Weimar und anderswo in die Wege geleitet, kritisiert oder empfohlen hatte, wem er Aufträge erteilt, wen er gelobt hatte. Neugotisch sollte der Turm werden, das galt als ziemlich mutige ästhetische Sympathiebekundung für ein national-romantisches Programm. Vom Park aus, nicht wie später vom Schlosshof her, sollte der Turm betreten werden, durch eine kleine Kapelle mit dreiseitiger Apsis, die gleich hinterm Eingang lag. Vom Bad, besser gesagt von den Bädern (denn auch für Frauen gab es ein begehbares Becken), sollte man hoch in eine Gedenkhalle für den Sieg über Napoleon steigen (mit „sky light“ durch die Decke), beleuchtet durch mittelalterliche Kirchenfenster. Im ersten Stockwerk richtete sich Stein dann aber doch lieber eine Bibliothek ein. Die Gedenkhalle wanderte weiter hoch ins zweite Stockwerk.

Im ewig unfertigen Turm



Glücklich geworden ist Stein mit dem Turmbau nicht. Das war die späte Rache Napoleons. Gleich in den ersten Monaten überschattete der Wiener Kongress die Bauarbeiten. Stein konnte sich dort mit seinen Vorstellungen über ein vereintes Deutschland nicht durchsetzen. Wenn man ehrlich ist: Auch in Preußen war es in den Jahren davor mit seinen Reformen nie richtig rund gelaufen. Aus der Wiedergeburt Deutschlands wurde nichts. Die Kaiser der Großmächte einigten sich auf etwas anderes. Preußens Wiederaufstieg, den Stein und die „Reformer“ knapp zehn Jahre zuvor eingeleitet hatten, ging in eine andere Richtung als er und die anderen, die Humboldts und Scharnhorsts, es sich ausgemalt hatten. Auch aus der Verfassung wurde nichts. Also auch nichts aus der Freiheit.

Das brachte Stein und seinen Turm in eine seltsame Lage. Die Befreiungskriege, deren Ausgang das Bauwerk feiern sollte, waren gar keine Befreiung gewesen. Erst hatte ihn Napoleon geächtet und für vogelfrei erklärt, jetzt war Stein schon wieder der Außenseiter. Zwar wollte er keine nationale Revolution, aber auch nicht die Restauration der alten Mächte. Der Schlossherr in Nassau geriet dennoch in Verdacht, mit den Revolutionären gemeinsame Sache zu machen. Die Bäder im Erdgeschoss des Turms standen für Verschwörung und Aufwiegelei. Sie galten nicht als romantische Planschbecken, sondern als Hort der „Demagogen“. Arndt musste untertauchen. Mit den nationalistischen und demokratischen Eiferern, die auf der Wartburg Bücher verbrannten, wollte Stein aber auch nichts zu tun haben.