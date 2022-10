Autobahnrastplatz Brühlgraben : Der schlimmste Rastplatz Deutschlands

Brühlgraben. Das Navi des Smartphones kennt das schon mal nicht. Und eigentlich will da ja auch niemand hin, jedenfalls nicht geplant: Brühlgraben ist ein Fleck, bei dem Autofahrer meist nur kurz Halt machen, um sich Erleichterung zu verschaffen oder eine Erholungspause.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



An den deutschen Autobahnen finden sich laut ADAC mehr als 1500 sogenannte unbewirtschaftete Rastanlagen, auf de­nen es kein Restaurant gibt und keine Zapfanlagen, sondern nur Parkplätze, Toi­letten und ein paar Bänke, und Brühlgraben war bis unlängst einfach einer davon. Damit ist es vorbei. Am Dienstag nämlich hat der ADAC eine Studie vorgestellt, in der er die Qualität von 50 unbewirtschafteten Rastanlagen be­wertet, und seitdem ist Brühlgraben nicht mehr irgendein Rastplatz, sondern der schlimmste in ganz Deutschland. Ur­teil „sehr mangelhaft“, Platz 50 von 50.