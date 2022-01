Auch wenn Hocker so gefragt sind wie lange nicht: Dieser ist schon ein Vierteljahrhundert alt. Den massiven Beisteller hat der Architekt Philipp Mainzer 1996 entworfen und zugleich auch sein Unternehmen e15 gegründet, das nach einer Londoner Postleitzahl benannt ist, seinen Sitz aber heute in Frankfurt hat. Zum Jubiläum wird bei Mainzers Klassiker in Handarbeit eine natürliche Gerbsäurereaktion im Eichenholz ausgelöst, so dass er nun auch in mattschwarz verfügbar ist.