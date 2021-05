Cut soll tischgewordene Architektur im Raum sein. So sagt es der Designer Peter Fehrentz, der seit vielen Jahren für die Hamburger Marke More von Bernhard Müller arbeitet. Der Tisch wirkt leicht, was an den sehr dünnen, nur 2,8 Zentimeter dicken Massivholzplatten liegt, die an der Tischkante auf 0,8 Zentimeter auslaufen. Die Oberflächen gibt es geölt, gewachst oder matt lackiert.