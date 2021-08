Postume Aktion : Christos Neffe verpackt den Triumphbogen

In Christos Mission: Der Neffe des Künstlers, Wladimir Jawaschew, führt dessen Projekt eines verhüllten Arc de Triomphe in Paris aus. Bild: Maximilian von Lachner

Von der Dachterrasse seines Büros in der Avenue de la Grande Armée hat Wladimir Jawaschew eine der schönsten Aussichten auf den Triumphbogen. Aber dem Neffen des Künstlers Christo reicht es nicht, die Arbeiten aus luftiger Höhe zu verfolgen. Vom 18. September bis zum 3. Oktober sollen die Franzosen und die Welt einen neuen Blick auf den „Wrapped Arc de Triomphe“ werfen, so hat es sich Jawaschews berühmter Onkel gewünscht, der am 31. Mai 2020 friedlich in New York gestorben ist. Und der Neffe, der mit Christo den bürgerlichen Namen teilt, nimmt seine Mission sehr ernst. Als Projektdirektor inspiziert der 48 Jahre alte gebürtige Bulgare mehrmals täglich die Kunst-Baustelle und hält den Kontakt zu Handwerkern und Bauingenieuren, die das Verhüllungswerk vorbereiten. 1000 teils hochspezialisierte Facharbeiter werden bis zur öffentlichen Vernissage zum Einsatz kommen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Maßgeblich beteiligt sind das deutsche Ingenieurbüro Schlaich Bergermann Partner und das Leichtbaubüro Jörg Tritthardt. Die Bauingenieurin Anne Burkhartz aus Stuttgart ist für die Stahlbau-Gerüste an der Fassade verantwortlich, über die der Stoff gespannt wird. „Manchmal gerate ich da ganz schön ins Schwitzen, denn wir dürfen auf keinen Fall das Baudenkmal beschädigen“, sagt sie. Jetzt sei das Stahlbaugerüst so gut wie fertig aufgebaut, „und ich bedaure beinahe, dass unsere Maßarbeit bald nicht mehr zu sehen ist“. Die Planen aus aluminiumbedampftem Polypropylengewebe wurden auch in Deutschland gefertigt. „Es ist das gleiche wiederverwendbare silberne Gewebe wie für den Reichstag, nur der blaue Hintergrund ist anders“, sagt Wladimir Jawaschew im Gespräch mit der F.A.Z.