© Wolfgang Eilmes

Sammelaktion

Die heutige Jugend macht ständig Fotos für Instagram. Schrecklich, oder? Dass auch vor 50 Jahren schon jede noch so bedeutungslose Szene fotografiert wurde, zeigt dieser Band (Lee Shulman: Midcentury Memories. Taschen, 40 Euro). Shulman hat auf Flohmärkten und im Internet mehr als 700.000 Farbdias gesammelt, rund 200 Fotos sind im Buch zu sehen. Sie sind vor allem in den Zeiten der Baby-Boomer entstanden. Wenn sich mal wieder jemand aus dieser Generation über den Selfie-Wahn beschwert, kann man ihm dieses Buch in die Hand drücken. Am besten mit dem Spruch: „Ok, Boomer!“Von Sebastian Eder