Ein Ort ohne Touristen : Wie ein Dorf auf Mallorca wiederbelebt wurde

Abseits vom Rummel: In der kleinen Kirche am Dorfplatz von Biniagual wird inzwischen wieder Erntedank gefeiert – und geheiratet. Bild: Helge Sobik

Joanaina wohnt jetzt im Himmel, ganz bestimmt. Bevor sie dorthin umgezogen ist, hat sie mehr als ein Jahrzehnt lang jeden zweiten Tag Steinfußboden und Treppen der kleinen Kirche von Biniagual mitten auf Mallorca mit ihrem Reisigbesen gefegt. Sie hat es gerne getan, obwohl es viel anderes zu tun gab. Es war ihr wichtig, obwohl die Kirche lange aufgegeben war und seit Jahren kein Priester mehr kam, um hier Messen zu zelebrieren, Paare zu verheiraten oder Täuflingen den Segen zu erteilen.

Denn alle waren weggezogen – und nur Joanaina war geblieben, als Biniagual längst ausgestorben war und nur noch ab und zu ein paar Podencos von anderswo über die kopfsteingepflasterte Dorfstraße zogen und Jagd auf Hasen machten. Manchmal hockte eine schwarze Katze auf der Umfriedungsmauer des alten Herrenhauses oder turnte über die jahrhundertealten rotbraunen Schindeln der Dächer an der Hauptstraße. Ab und zu hörte man die wackeligen Pfannen hin und her klackern, als würde selbst ein leichtgewichtiger Kater damit Klänge wie von einem Instrument herbeizaubern. Es war die Melodie, zu der Joanaina fegte. Die Sonne schaute zu, warmer Wind tastete sich durch verwilderte Gärten, pfiff über ungepflegte aufgegebene Äcker mit rötlicher Erde.

Alles sollte werden, wie es einmal war

Das Bild hat sich gewandelt seitdem. Viel von diesem Wandel hat Joanaina noch miterlebt, ehe sie in den Himmel umzog. Dass die Mandeln wieder geerntet, mit den alten Maschinen in der Scheune hinterm Ortsausgang geknackt und auf den Märkten der Insel verkauft werden. Dass die Olivenbäume wieder zurechtgeschnitten werden und wieder mehr Früchte geben. Dass die 170 Hektar um den Ort nach Jahren der Brache aller Landflucht zum Trotz wieder bewirtschaftet, neue Orangen- und Zitronenbäumchen gesetzt und gewässert werden. Dass Weinstöcke der einheimischen Rebsorten Manto Negro und Prensal Blanc inzwischen so reiche Ernte bescheren, dass es im Ort wieder eine Bodega gibt, die jedes Jahr Tausende Flaschen des inzwischen vielfach prämierten Weins abfüllt.

Es war ein langer Weg. Beschritten hat ihn ein Deutscher, der nie das Rampenlicht gesucht hat, kein großes Geld damit verdienen wollte und sich stets der Idee widersetzte, hier ein Hotel zu bauen. Mit Erfolg. Es ging nicht darum, dass eines Tages Urlauber gepflegte Ländereien mit Olivenbäumen und Zypressen wie gerahmt durchs offene Fenster ihrer Suite sehen können. Es ging um diese Landschaft selbst. Alles sollte werden, wie es einmal war, nicht brachliegen, nicht primär auf Profit ausgerichtet sein.

Wegschilder sucht man vergebens

Die Mandeln sollten den Mitarbeitern gehören, die sie ernten, damit sie nicht an den Bäumen verkommen. Und auch Zitronen bringen wirtschaftlich wenig, aber die Farbtupfer und ihr Blütenduft gehören zu dieser Landschaft. Dass der Wein, der seit 1998 auf 34 Hektar angebaut wird, stark nachgefragt und exportiert wird, ist ein schöner Nebeneffekt. Siebenmal pro Jahr werden die 148.000 Reben von Hand kontrolliert. Das mögliche Erntegewicht an Trauben wird durch Rückschnitt auf die Hälfte reduziert, damit die verbleibenden Früchte umso besser gedeihen – und umso besser schmecken. Die Etiketten der Flaschen tragen heute den Namen von Biniagual über die Insel, ins Ausland, in die Weinkeller von Spitzenrestaurants und in die Gläser der Weinkenner. Da schließt sich ein Kreis, denn ursprünglich war Biniagual ein Winzerdorf kleiner Weinbauern mit eigenen Parzellen. Fast alle Häuser hatten außen alte gemauerte Tanks für den Wein.

Hinweisschilder Richtung Biniagual sucht man auf Mallorca trotzdem vergeblich, nur auf den letzten paar hundert Metern gibt es sie, damit nicht doch noch falsch abbiegt, wer unbedingt kommen will. Es sind alles in allem nur eine Handvoll. Und so schnell man dann doch auf Kopfsteinpflaster in den Ort einbiegt, so schnell ist man am Brunnen mitten auf dem Dorfplatz und an der kleinen Kirche vorbei auch schon wieder draußen. In seinen besten Zeiten hatte Biniagual mit seinen 14 Häusern kaum mehr als 50 Einwohner, heute sind es gut ein Dutzend.