Die kleine Gondel, mit Platz für acht Personen, zieht an einer steil abfallenden Felswand entlang nach oben. Der Talort Engelberg entschwindet zusehends, der Himmel wird weit, das Licht blendend-hell. An der Bergstation, auf 1850 Meter Höhe, geht der Blick hinüber zum Titlis (3238 Meter), dem Epizentrum des Tourismusbetriebs in der Region, aus einem vergletscherten Felsriegel daneben schießen die spitzen Nadeln um die Gipfel des Großen und Kleinen Spannorts hervor, zwei weiterer Dreitausender. Knapp über dem Bergkamm kämpft sich die Sonne durch dichte Wolken, die ersten Gäste auf der Terrasse sind in mildes Winterlicht getaucht. Es ist ein Vormittag im Januar, noch herrscht Ruhe auf der Fürenalp, und könnte man es sich aussuchen, würde man jetzt einfach hier sitzenbleiben, die Berge anschauen und den Tag gemächlich dahintrödeln lassen.

Josefa Portmann kennt diesen Impuls, vielen ihrer Gäste geht es ähnlich. Die Fürenalp oberhalb von Engelberg in der Zentralschweiz ist ein Ort, der einen schnell berührt. Ihr selbst ist es da nicht anders ergangen. Josefa Portmann und ihre Mann Urs haben lange für die Bergbahnbetriebe am Titlis gearbeitet, er als Küchenchef, sie in der Hotellerie, zudem war sie für einen Reiseveranstalter tätig.