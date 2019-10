Beseitigen schwimmende Häuser die Wohnungsnot?

Revolution in der Architektur

Können schwimmende Häuser die Wohnungsnot beseitigen?

Von Anne Ameri-Siemens

Fast alle Metropolen liegen an Flüssen, Seen oder am Meer. Architekt Koen Olthuis baut nicht nur Häuser – sondern plant auch Museen, Moscheen und Stadien auf dem Wasser. Ein Gespräch.