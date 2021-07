Triumph und Tragödie liegen im Bergsteigerleben nah beisammen. Und vielleicht ist das Malen ein Weg, das alles zu verarbeiten. Er zwinkert mit dem linken Auge von unten nach oben, wahrscheinlich weil die Geschichten ihm selbst zu viel sind, zu ergründen ist das nicht. Doch in diesen Momenten flackert bei aller Tragik immer wieder der Lausbub von früher in seinen Augen auf: „Holladiridi!“ Was soll man auch sagen?

Und warum hat er nie von seinen Bildern erzählt oder versucht, sie auszustellen? „Hab‘ ich doch – sie hingen im Nebenzimmer des Schwarzen Adlers.“ Sagen wir mal so: Diese Ausstellung beim Dorfwirt von Vils hat seinen Bekanntheitsgrad nur bedingt beeinflusst, dafür seine Schrulligkeit in den Augen der Einheimischen verstärkt. Die Antwort ist wohl eher: Josef Stich hat nie für die Öffentlichkeit gemalt, weil es ihn schlichtweg nicht interessiert hat, was die Menschen von seinen Bildern oder von ihm denken. Es sind seine Erlebnisse und Erinnerungen, seine Berge und seine Bilder. Die Aneignung seines Lebensthemas, dokumentiert in Bildern. Im Zeitalter von Facebook, Twitter und Instagram, in dem jedes noch so unbedeutende Gipfelfoto gepostet, jedes mittelmäßige Panorama geliked und jeder überlaufene Aussichtspunkt gehashtagged wird, ist das nur schwer zu begreifen. Es ist eine Umkehrung der Motivlage: Heute gibt es „Instagram-Places“, die Menschen nur deswegen besuchen, weil sie auf irgendeiner Bucket List stehen. Das Erlebnis selbst wird dabei zur Nebensache. Josef Stich dagegen ging in die Berge, weil es ihm Freude bereitete. Und hielt das Gesehene in seinen Bildern fest – nur für sich.

Rund 70 ungerahmte Bilder liegen auf dem Tisch, alle schwarz und kantig mit „Stich“ signiert. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt seines Werks, wie eine kleine Goldkiste eines riesigen ungehobenen Schatzes. Er hat sie ausgewählt, um sie mir zu zeigen. Abstraktes wechselt sich ab mit Bergbildern, die Übergänge sind fließend. Erst einige Darstellungen aus der Umgebung, die Vilser Alm, der Aggenstein, Burg Falkenstein. Dann wird es schon schwieriger zu deuten. „Sieht du das?“, fragt der Sepp und deutet vage über eine Farbexplosion. „Ein Gesicht, ein Vogel, ein Haifisch, ein Schwan, eine Taube im Absturz und ein schlafender Rübezahl“, sagt er, während wir das Bild betrachten. „Das ist alles da drin.“ Nun zwinkert sein rechtes Auge. „Und hier: ein Vulkanausbruch.“ Das nächste Bild zeigt wieder eine Hütte in den Bergen. „Alm im Ötztal, von hinten.“ In der Selbstironie steckt eine Eigenwilligkeit, die an Ihr-könnt-mich-alle-mal grenzt. Das ist die Freiheit eines Künstlers, der immer genau das tat, was er gerade im Kopf hatte.