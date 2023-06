Nackt im Tempel tanzen, freizügig am Banyan-Baum posieren, unbekleidet Motorradfahren: Touristen verärgern seit Wochen die Bewohner der indonesischen Urlaubsinsel. Nun will man verschärft gegen die „Trashy Tourists“ vorgehen.

Am Strand von Canggu ­gleiten die Surfer auf ihren Boards über die Wellen, in den Strandbars versammelt sich das Partyvolk, daneben verrichten Hunde ihr ­Geschäft direkt in den Sand. Die Corona-Pandemie, in der viele Hotels und Restaurants auf der indonesischen Ferieninsel Bali vor dem Ruin standen, scheint fast vergessen.

Längst haben die Touristenmassen die immer noch malerische „Insel der ­Götter“ zurückerobert. Der Hotelverband der Insel gibt sich optimistisch, dass in diesem Jahr die Zahl der rund zwei ­Millionen Urlauber vom ersten Nach-Pandemiejahr 2022 übertroffen wird.

Eine Masse an Touristen bringt aber auch eine Menge an Problemen mit sich. Die balinesischen Medien berichten von einigen Ereignissen aus den vergangenen Wochen, bei denen Urlauber über die Stränge schlugen. Eine deutsche Touristin schritt während einer Tanzdarbietung splitternackt durch eine Tempelanlage. Eine russische Influencerin rekelte sich unbekleidet an einem 700 Jahre alten ­Banyan-Baum, der für die auf Bali lebende Hindu-Mehrheit heilig ist. Eine Dänin ­gewährte, auf einem Motorrad sitzend, ungeschützten Einblick in sonst verdeckte Körperregionen. Ein Amerikaner fuhr ­ohne Lizenz einen Nahverkehrsbus.

Urlaub endet in Abschiebung

Die meisten dieser Fälle endeten auf Polizeistationen und schließlich mit der Abschiebung. Nach Angaben der Einwanderungsbehörde wurden in diesem Jahr schon 158 Balitouristen aus dem Land abgeschoben. Unter ihnen waren einige, die gegen Normen verstoßen oder Straftaten begangen hatten. Die meisten unter ihnen hatten ihre Visaauflagen missachtet, indem sie nur mit einem ­Touristenvisum ausgestattet einer Arbeit nachgingen oder über den Ablauf ihrer Aufenthaltsgenehmigung hinaus auf der Insel blieben.

Es waren Touristen aus ganz verschiedenen Nationen, die sich eines Fehl­verhaltens schuldig machten. Für einen Großteil der Probleme machen die Einheimischen aber Touristen aus einem Land verantwortlich: „Es gibt das neue Phänomen, dass eine Reihe von Touristen, die Unheil anrichten und gegen die Regeln verstoßen, überwiegend aus ­Russland kommen“, sagte Inselgouverneur Wayan Koster.

Auch die meisten der Touristen, die in den ersten Monaten dieses Jahres von den Inselbehörden abgeschoben wurden, ­waren laut dem Gouverneur Russen. Ein russischer Blogger hatte auf dem heiligen Berg Agung seinen entblößten Hintern in die Kamera gestreckt. Etwas weniger ­anstößig verhielt sich ein Künstler, der einen Antikriegsslogan an eine Wand gemalt hatte. Ein russischer Jugendlicher besprühte wiederum die Außenmauer einer Schule. Einige weitere wurden beschuldigt, auf der Insel ­illegal einer Arbeit nach­zugehen und gegen ihre Visaauflagen zu verstoßen.

Aus Canggu wird „Mosgu“

Ein Grund dürfte darin liegen, dass im vergangenen Jahr und den ersten Monaten dieses Jahres Russland zu einem der wichtigsten Herkunftsländer für Touristen auf der Insel aufgestiegen war. „Sie flüchten vor dem Militärdienst nach ­Bali“, begründet der Touristenführer ­Kadek Adita Pramayana gegenüber der F.A.Z. den Zustrom aus Wladimir Putins Reich. In Canggu haben sich so viele ­Russen niedergelassen, dass der Ort in Anlehnung an die russische Hauptstadt auch als „Mosgu“ bezeichnet wird.