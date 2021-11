Sir Vito

Der Name ist eine Verballhornung des italienischen Worts „servito“, was so viel wie „bedient werden“ bedeutet. Damit spielen die Designer Giuseppe Manente und Abramo Mion, die seit 1980 das Studio Kairos bilden, auf die Funktionalität ihres „nomadischen“ Beistellers (für B&B Italia) an: Er ist groß genug fürs Arbeiten mit dem Tablet, in der Höhe verstellbar und hat auch ein wenig Stauraum unter der Platte.