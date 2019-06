Faltmethode von Marie Kondo : Wer hat’s erfunden?

Falten und in Schachteln verstauen: Marie Kondo erklärt ihre Methode in New York. Bild: AP

Marie Kondo ist mit ihrer Aufräumphilosophie sehr erfolgreich. Da Aufräumen mit Methode seit Jahrzehnten ein gutgehendes Geschäft in Amerika ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich ein Profi-Aufräumer beschweren würde, dass Kondos Methode, gar keine so originelle Idee sei. Das tat nun Linda Koopersmith in der New York Post. „Was Marie ihre KonMari-Methode nennt, ist eigentlich eine Falttechnik, die ich vor 27 Jahren erfunden habe“, sagt Koopersmith.

Die 59 Jahre alte Frau aus Los Angeles arbeitet seit 30 Jahren als Aufräumexpertin, zu ihren Klienten sollen Serena Williams, Khloé Kardashian und Jennifer Lopez gehören. 2003 lief auf dem ehemaligen amerikanischen Kabelsender „The Style Network“ ihre Show „Clean House”. Zwei Jahre später veröffentlichte sie ein Buch mit ihren Ordnungstipps mit dem nicht unbedingt griffigen Titel „Beverly Hills Organizer's Home Organizing Bible“. Darin gibt es eine Seite mit Fotos, auf denen sie Schritt für Schritt erklärt, wie man T-Shirts so falten kann, dass sie als viereckiges Päckchen stehend in der Schublade verwahrt werden können. Sie habe die Methode für ihre damals dreijährige Tochter erfunden, damit diese ihre Sachen leichter in der Kommode finden konnte, sagt Koopersmith. Als sie Marie Kondo in deren Netflix-Show T-Shirts falten sah, habe sie sich gefühlt, als habe jemand ihr das Baby weggenommen.

Das mutet dann doch als etwas viel Pathos an. Immerhin handelt es sich hier nicht um eine Nobelpreisverdächtige Formel gegen Krebs, sondern um eine Faltmethode für Kleidung. Und dass niemals jemand zuvor auf die Idee mit dem Falten gekommen sein soll, verwundert auch. Immerhin hat die Menschheit Schränke vorher nicht etwa dafür genutzt, um einen Klamottenhaufen einfach nur hinter einer Tür zu verbergen.

Vielmehr scheint die Debatte um den Ursprung der Faltmethode der neueste Angriff im Wettbewerb um die Marktführung der Aufräumunternehmer zu sein. Marie Kondo hat bislang elf Millionen Bücher verkauft. Koopersmiths Ratgeber liegt bei Amazon rund 21.000 Plätze hinter dem Verkaufsrang der Japanerin.