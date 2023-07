Aktualisiert am

Die Bienenliebe der Deutschen ist so leidenschaftlich wie ihr Hass auf Wespen. Wohlmeinende Menschen rufen nun zur Versöhnung auf: Wespchen, summ herum! Hat das Aussicht auf Erfolg?

Die vielbehauptete Liebe des Menschen zur Natur erweist sich bei näherer Betrachtung als volatil. Er liebt den Morgengesang des Vogels und flucht, wenn er dessen schmierige Hinterlassenschaft vom Autodach wischen muss. Er bewundert der Bäume Blütenpracht und studiert bang den Pollenflugkalender. Er zieht hinaus ins Grüne und kehrt zurück, wenn er Pech hat, mit Sonnenbrand oder Zeckenbiss oder vom plötzlichen Starkregen durchweichten Klamotten. Er freut sich über begrünte Verkehrsinseln, die man zu Insektenwiesen erklärt hat, und er hat – vor allem, wenn er in Berlin lebt – sicherlich drei Bekannte, die jetzt auch imkern oder das zumindest fest vorhaben. Bienen nämlich findet er entzückend. Wespen allerdings sind ihm verhasst. Wespen mag eigentlich niemand.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Dass eine wachsende Zahl von Wölfen und sogar der ein oder andere Bär ihr Land als Revier entdeckt, das dürfte die meisten Deutschen weniger tangieren, als es die mediale Aufregung suggeriert. Dort, wo sie leben, treiben sich diese Tiere nicht herum, und sie besitzen in der Regel auch keine Schafe. Gar nicht egal aber sind ihnen die Wespen, denn die rücken im Laufe des Sommers einem jeden auf die Pelle. Beim Picknick im Park, beim Grillfest oder beim entspannten Abendradler im Biergarten kommen die schwarzgelben Satansbraten angeschwirrt, schlabbern am Glasrand, krabbeln über den Pflaumenkuchen und killen die schöne entspannte Stimmung. Beim Picknick von einem Wolfsrudel oder einer Bärenfamilie gestört zu werden, wäre gewiss noch unangenehmer, doch diese Kreaturen, wie gesagt, sind bislang nicht halb so aufdringlich.