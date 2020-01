Paneele aus Reisstroh : Ist ein altes Bauverfahren die Zukunft für Afrika?

Nicht nur der Name der Rhino Highschool, der Nashorn-Oberschule, ist ungewöhnlich. Die meisten der 600 Schüler sind auch vor dem Bürgerkrieg in Süd-Sudan ins benachbarte Uganda geflohen und leben nun in einem der Flüchtlingslager, die sich über die Provinz West-Nil erstrecken, in der es früher einmal Rhinozerosse gab.

Besonders beliebt ist ein neues Schulgebäude. Nicht nur, dass junge Flüchtlinge beim Bau helfen, sich so das Schulgeld verdienen und eine berufliche Qualifikation erwerben konnten. Dort ist es auch merklich kühler. Wände und Decken sind nach einem Verfahren gebaut, das Maßstäbe für den schonenden Einsatz von Rohstoffen setzen könnte.