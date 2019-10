Islamisierung? : AfDler entdecken das Märchen vom Herbststern

Man fragt sich ja manchmal, warum sich die AfD und die ihr nahestehenden Organe nach wie vor großen Zuspruchs erfreuen. Denn AfDler zu sein ist extrem anstrengend. Ständig muss man wachsam sein, dass unsere christlich-abendländische Kultur nicht durch die Hintertür unterwandert wird.

Das Versepos „Deutschland. Ein Wintermärchen“ vom großen deutschen Dichter Heinrich Heine: Hieß das nicht ursprünglich „Deutschland. Ein Weihnachtsmärchen“, bevor der Kotau vor muslimischen Befindlichkeiten gemacht wurde? Dass manche zum Weihnachtsmann Nikolaus sagen: Liegt das daran, dass der aus der heutigen Türkei stammt – also an Erdogan? Und dass selbst in sehr katholischen deutschen Familien am Freitag kein Fleisch gegessen wird – ist das ein Einknicken vor fremden religiösen Sitten oder gar vor der neuen Religion der Klimaschützer?

Nun sind die Hintertürwächter wieder alarmiert gewesen. Aldi Nord hat eine Pflanze im Sortiment, die unter dem Namen „Herbststern“ vertrieben wird. Skandal! Ja macht denn die Islamisierung nicht einmal mehr vor unserem unschuldigen Weihnachtsstern halt? Die schlechte gute Nachricht für alle AfDler: Der „Herbststern“ heißt so, damit man ihn auch schon im Herbst unter die Leute bringen kann – reines Marketing, nix Islam. Damit das noch besser klappt, unterscheidet er sich farblich vom traditionellen Weihnachtsstern. Er ist gelb-grün oder orange-grün. Ist das nicht besser als rot-grün versifft?