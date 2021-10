Herr Pannecoucke, warum steht Kongo im Mittelpunkt Ihres fotografischen Schaffens?

Ich bin in Kongo aufgewachsen und habe meine Kindheit dort verbracht. Deswegen kenne ich das Land mit all seiner Schönheit und den Problemen. Kongo liefert einem Fotografen eine große Vielfalt an Geschichten. Ich interessiere mich für vieles dort – die Kunstszene, die Luftverschmutzung, das Leben in den Slums.





Im Zentrum der Fotoserie für unser Magazin stehen Bilder, die Künstler des Landes zeigen und soziale Probleme anprangern. Wie ist die Idee für die Serie entstanden?

Ich habe enge Beziehungen zu Künstlern in Kinshasa. Durch den Film „System K“ bin ich nochmals auf die Kunstszene aufmerksam geworden und die widrigen Bedingungen, mit denen sie umgehen muss. Jeder der Künstler hat eine besondere Geschichte. Das Leben als Künstler in Kinshasa ist schwierig: Es gibt keinen Kunstmarkt, keine öffentliche Förderung. Viele Künstler sind auf der Straße und verkaufen dort ihre Werke. Das bringt nicht viel Geld. Sie leben in bitterster Armut – und halten dennoch an ihren Träumen fest. Ich habe selten so viel Leidenschaft bei Künstlern gesehen. Und ich wollte diesen Künstlern ein Gesicht geben. Mein Wunsch ist es, dass sie Chancen in Europa bekommen, wie etwa Ausstellungen oder Einladungen in Künstlerresidenzen. In Kongo steckt großes künstlerisches Potential. Es sind meine Fotos, aber es ist ihre Arbeit. Ohne das künstlerische Schaffen und den Ideenreichtum der Künstler gäbe es meine Fotos nicht. Sie machen Kunst von und auf der Straße und zeigen, was für Kunstwerke aus Alltagsobjekten geschaffen werden können.





Wie haben Sie Kontakt zu den Künstlern aufgenommen?

Ich stehe in engem Austausch mit der Kunsthochschule in Kinshasa, der Académie des Beaux-Arts. Dort kenne ich die Professoren, sie haben mir Künstler empfohlen. Ich hatte selbst schon Ausstellungen in der Stadt. Diese Kontakte sind essentiell. Die Kunstszene dort ist nicht groß, es ist eine kleine Welt. Jeder Künstler geht da zu jeder Ausstellung – man kennt sich einfach.





Der Austausch mit dem Publikum auf der Straße spielt eine große Rolle für die Künstler. Warum ist das so?

Die Künstler finden es wichtig, auf die Straße zu gehen und mit Menschen über die Fragestellungen zu sprechen, die sie bewegen – soziale und kulturelle Themen. Viele Menschen in Kinshasa interessieren sich nicht für moderne Kunst oder haben Vorurteile. Viele wissen auch nicht, was zeitgenössische Performancekunst ist. Der Kunstbegriff ist in Kongo ein anderer als bei uns: Kunst wird dort mit Musik assoziiert. Malerei und Straßenperformances sind nicht so beliebt.





Sie sagten, viele der Themen seien sozialer, gesellschaftlicher und kultureller Natur. Was sind das für Probleme?

Krieg, Umweltverschmutzung, Gewalt. So setzt sich die Künstlerin Falonne Mambu mit sexueller Gewalt auf den Straßen von Kinshasa auseinander und schildert das harte Leben der Frauen. Eine ihrer Performances stellt elektronische Leitungen in den Mittelpunkt, als Symbol für sexuelle Gewalt. In den Slums von Kinshasa gibt es nachts stundenlange Stromsperren. Es ist stockduster, und das ist für die Frauen, die durch die dunklen Straßen laufen müssen, ein riesiges Problem. Die Straßen sind meist leer, niemand geht mehr raus, es gibt keine soziale Kontrolle, dadurch entstehen Angsträume. Man hört täglich von Vergewaltigungen, Entführungen und Morden. Falonne hat in solchen Vierteln gelebt, und das war Inspiration für ihr Kostüm.





Welches Kostüm, welcher Künstler hat Sie am meisten bewegt?

Shaka – der Künstler mit den Puppenkostümen. Er ist in Kisangani aufgewachsen, einer Stadt, die vom Krieg zwischen der ruandischen und ugandischen Armee betroffen war, in der viele Menschen ums Leben kamen. Seine Kostüme sind technisch perfekt, aber auch seine Aussagen bewegen mich. Ich habe drei Aufnahmen von ihm gemacht, weil er drei Kostüme angefertigt hat – das eine mit den kaputten Puppen, das zweite mit Zahnpastatuben, das dritte aus menschlichen Haaren. Jedes Kostüm ist mit Symbolik aufgeladen. Er sucht nicht einfach nach Objekten auf den Straßen und macht daraus Kunst – er hat eine klare Aussage und ein Konzept.