Wahrscheinlich, ja.

Ich glaube, man merkt selbst bei unserem Shooting, dass es für Deutschland ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich denke, es hat etwas mit einer Liebe für klare Linien zu tun, mit, sagen wir, etwas Puristischem.

Apropos Shooting: Es heißt, Sie hätten großen Spaß daran, Fotostrecken zu schießen. Gibt es eine Parallele zwischen einem solchen Intermezzo als Model und Ihrem Beruf? Können Sie aus der Übung etwas mitnehmen?

Nein, überhaupt nicht. Das Foto ist starr, das Kino bewegt, da gibt es meiner Meinung nach keine Verbindungspunkte. Wobei es natürlich auch immer darauf ankommt, ob es sich um Modefotografie oder Kunstfotografie handelt, ob es im Studio oder außerhalb dieses Rahmens stattfindet.

Haben Sie viel Kunstfotografie gemacht?

Ja, ich habe früher häufig mit den Fotografen der sogenannten humanistischen Fotografie zusammengearbeitet: mit Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis, Édouard Boubat. Da gab es eine etwas größere Nähe zu meinem Beruf, insofern als dass diese Fotografen mich in der Welt, wie sie sie darstellen wollten, einzeichneten. Es gibt diese Anekdote, als Roberto Rossellini zum ersten Mal mit Ingrid Bergman drehte und sie mit seiner Herangehensweise etwas verwirrte: Aus Hollywood kommend war Bergman daran gewöhnt, dass man ihr Anweisungen gibt, und war etwas verloren. Also sagte Rossellini zu ihr: Bewege dich, damit ich filmen kann, was um dich herum passiert. Mit diesen Fotografen war es so ähnlich. Robert Doisneau ging zum Beispiel mit mir ins Café, um zu fotografieren, was um mich herum passierte. Wir gingen auch viel spazieren. So wie mit Édouard Boubat und Jacques-Henri Lartigue. Cartier-Bresson kam einfach zu mir nach Hause.

Das klingt ein bisschen wie das, was Sie einmal über Ihre Arbeit mit Claude Chabrol gesagt haben: Wir haben Zeit miteinander verbracht, die Filme entstanden fast nebenbei.

Das stimmt, es war ein bisschen so. Wobei ich denke, dass es mit großen Regisseuren oft so läuft. Einen Film zu machen, das ist ein bisschen wie einen Baum zu pflanzen. Man lässt ihn wachsen und gedeihen, und am Ende pflückt man die Frucht und isst sie. Oder nein: Der Zuschauer isst sie. Wenn sie gut schmeckt, gefällt es ihm, wenn nicht, dann nicht. Wissen Sie, vor dem Dreh hat man so viel diskutiert, so viel überlegt, diese ganze Maschine in Gang gebracht, sodass der Film am Ende, wenn die Kamera läuft, fast wie von selbst entsteht. Das klingt sicher komisch, aber es stimmt. Manchmal staune ich sogar selbst, wenn ich das Endergebnis sehe. Ich frage mich dann oft: Wie konnte ich das alles machen? Die Antwort ist: Weil ich nicht darüber nachgedacht habe, weil es wie ohne mein Zutun passiert ist.

Der Schauspieler Lars Eidinger sagte letztens über Sie, dass Sie in Ihren Rollen sehr viel von sich preisgeben. Auch Sie erzählen häufig, Sie würden über Ihre Filme eine Art Autobiographie schreiben. Ist das nicht konträr zum Beruf der Schauspielerin, die hinter ihrer Figur verschwinden soll?

Ich denke, da gibt es zwei Herangehensweisen: Es gibt die Schauspieler, die sich mit der Figur konfrontieren, und die Schauspieler, die sich über Rollen mit sich selbst konfrontieren. Ich gehöre eher zur zweiten Kategorie. Im Theater ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, das zu tun, besonders wenn es um klassische Rollen geht, aber insgesamt denke ich, dass dieser Beruf auch eine Art ist, sich selbst preiszugeben. Ich identifiziere mich keine Sekunde mit meinen Rollen, ich habe absolut nichts mit ihnen gemein.