Schönstes F.A.Z. Magazin-Cover : Ein neues Frankfurt und andere Titel

Diese Sicht glaubt man zu kennen: vom Eisernen Steg über den Main und den Mainkai auf die Frankfurter Skyline. Man kennt ihn offenbar noch nicht gut genug: Denn das Bild, das Fotograf Maximilian von Lachner Ende Juli aufnahm, ist am Wochenende von FAZ.NET-Lesern bei einem Voting zum besten von 16 F.A.Z.Magazin-Titelbildern dieses Jahres gewählt worden – und zwar mit einer starken relativen Mehrheit von 19 Prozent. Weil die Stadt im abendlichen Gegenlicht so stimmungsvoll aussieht? Weil der Mainkai im Sommer noch probehalber autofrei war? Oder vielleicht, weil Frankfurt in jeder Hinsicht attraktiver wird?

Untypisch ist der Spitzenreiter des Votings, an dem 798 Leser teilnahmen, schon deswegen, weil keine erkennbare Person auf dem Bild zu sehen ist. Für Titelbilder von Magazinen ist das eigentlich vollkommen unangemessen – am Kiosk wird man deshalb von lauter Gesichtern angeschaut. Aber Supplements von Zeitungen haben ihre eigenen Gesetze, da sie als Beilagen ihre Leser nicht direkt anlächeln müssen.

Den zweiten Platz mit jeweils zehn Prozent Zustimmung teilen sich der Dackel des Dezember-Hefts (Fotograf Sebastian Arlt) und die SPD-Politikerin Josephine Ortleb, vom Fotografinnen-Duo Lottermann and Fuentes für den Januar fotografiert. An einem Dackelblick und einer barfüßigen Bundestagsabgeordneten schaut man eben nicht achtlos vorbei. Ortleb, die gerade zur Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion gewählt wurde, hat aber auch ein wenig nachgeholfen – indem sie den Link zum Voting in einer Instagram-Story teilte.

Falls die Männer solche Tricks angewendet haben sollten: Es hat ihnen nicht geholfen. Wie schon in den vergangenen Jahren gibt das starke Geschlecht ein schwaches Bild ab. Sei es Heino, der keck aus dem Gebüsch lugt, sei es der Münchner Gastronom Charles Schumann, sei es der Schauspieler Jonas Nay, der in der Schwebe hängt, oder der Designer Konstantin Grcic, der ebenfalls ziemlich cool aussieht: Die Leser mögen sie längst nicht so gern wie Heike Makatsch, die auch in der Luft hängt, oder das Model Maomi Kawashima, obwohl sie bis zu den Augen mit einer Maske verdeckt ist. Da immerhin weichen Supplements nicht vom allgemeinen Magazin-Gesetz ab: Kaum jemand möchte Männer sehen.

