Dahinter steckt die Initiative „Kantine Zukunft“. Ihr Ziel: besseres Essen für alle, mehr Bio, aber ohne Mehrkosten, also eine grundlegende Veränderung der Gemeinschaftsgastronomie. Was es dazu braucht? Eine ganz andere Art zu kochen. Das weiß niemand besser als Patrick Wodni, Koch und einer der Köpfe hinter der „Kantine Zukunft“: Nach Jahren in der Sternegastronomie hat Wodni zuletzt im Berliner „Nobelhart & Schmutzig“ gearbeitet, einem der spannendsten deutschen Restaurants der letzten Jahre mit einem völlig neuen Fokus auf lokale Zutaten, saisonale Zubereitung und kulinarisches Handwerk. Sein nächster Schritt? Koch in der Kantine des Klinikums Havelhöhe. Ein junger Spitzenkoch wechselt in eine Kantine? Das war selbst der „New York Times“ ein Porträt wert. „Ich habe alle Menschen außerhalb der Restaurants essen – und was ich daran verändern könnte“, sagt Wodni über seinen Wechsel in die Gemeinschaftsgastronomie.