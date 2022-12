Blanke Wut: An der University of Hongkong halten Studenten am 29. November weiße Blätter Papier in die Höhe. Es ist das Symbol des Protests gegen die rigorose Corona-Politik der politischen Führung in Peking. In mehreren chinesischen Städten kommt es zu Demonstrationen. Forderungen nach Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und dem Rücktritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping werden laut. Auslöser war ein Hochhausbrand in Urumtschi, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen. Vorwürfe, wonach die Rettungsarbeiten durch Lockdown-Barrieren verzögert worden seien, wiesen die örtlichen Behörden zurück.