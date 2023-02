05: Golshifteh Farahani und Kristen Stewart (in Chanel) warten darauf, dass sich der Berlinale-Palast zur Eröffnung langsam füllt. Die amerikanische Schauspielerin, 32 Jahre alt, ist die jüngste Jury-Präsidentin ever. Und die iranische Schauspielerin, die seit 2009 in Frankreich lebt, bekommt nach ihrer beeindruckenden Rede über Iran („Dieses Regime wird fallen“) standing ovations.

06: Jerry Hoffmann, Regisseur und Schauspieler, wollte schon immer ein Foto im Berlinale-Palast, allein auf roten Samtsitzen. Kurz bevor alle kommen, verwirklichen wir seinen Traum.