D ass am Ende des Gesprächs mit der Architektin und Kunstliebhaberin das Wort „Schweineschulter“ fällt – damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Aber tatsächlich, von Schweineschulter war die Rede, und das muss hier auch erwähnt werden, weil sich am stattlichen Braten, den Annabelle Selldorf am Wochenende vor ihrer Abreise nach London in den Ofen schob, Arbeitsweise, Lebenseinstellung, Schlagfertigkeit und auch ihr Humor erklären lassen. Der Braten war also „zum Niederknien, wirklich phantastisch“, schwärmt sie. Wenig dran, ohne viel Drumherum, top Fleisch, Salz, Pfeffer, Knoblauch, fertig. Die Basics. Und dann sagt sie den entscheidenden Satz: „Ich koche eigentlich, wie ich baue. Auf den Punkt. Am Ende muss alles aufgehen.“



Trotz der überschaubaren Zutatenliste will sie aber weder Braten noch Bauten als minimalistisch verstanden wissen: „Sagen wir mal so: Ich baue mit relativ wenig Dekor“, sagt die Deutsche, die es mit ihrer feinen und zurückgenommenen Handschrift in New York zu Weltruhm gebracht hat. Nachdem sie ihr Schlusswort gesprochen hat, steht sie auf, verlässt nach exakt zwei Stunden das Café am Londoner Trafalgar Square und eilt Punkt elf zu ihrem nächsten Termin in der Nachbarschaft, in die National Gallery. Im vergangenen Sommer gewann sie den prestigeträchtigen Wettbewerb, dem Sainsbury-Flügel des berühmten Museums ein Update zu geben. Ein guter Anlass, um über ihre Karriere und ihr Leben zu sprechen.