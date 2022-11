Anne Hathaway im Interview : „Das Richtige zu tun, das ist eine ständige Herausforderung“

Zum ersten Mal reißt der Regisseur James Gray die Wand zwischen seiner Arbeit und sich selbst ein: In seinem auto­bio­graphischen Film „Zeiten des Um­bruchs – Armageddon Time“, der am 24. November in die Kinos kommt, erzählt er die Ge­schichte eines Zwölfjährigen, der in den frühen Achtzigerjahren in den Vereinigten Staaten heranwächst. Er sieht mit an, wie sein schwarzer Schulkamerad aus einem Problemviertel für eine blödsinnige Tat, für die andere verantwortlich sind, bestraft wird. Paul lädt Schuld auf sich, bis er das Motto seines jüdischen Großvaters beherzigt: „Be a Mensch“ – und lernt, dass dennoch vielen keine Gerechtigkeit widerfährt. In der ­Rolle als Mutter brilliert Anne Hathaway als moralische Instanz in diesem bitter­süßen Coming-of-Age-Drama, das beim Festival in Cannes im Mai bejubelt wurde. Die Schauspielerin, die am Freitag kommender Woche 40 Jahre alt wird, zeigt als jiddische Mamme eine beeindruckende Schauspielleistung.

Anne Hathaway, leben wir . . .

Sie haben ja die perfekten Espadrilles an!

Vielen Dank, das war jetzt unerwartet. Wie kommen Sie darauf? Haben Sie ein Espadrilles-Problem?

Kennen Sie das etwa nicht? Man meint, die richtigen Espadrilles gefunden zu haben, richtige Form, richtige Höhe, bequem – und dann zieht man sie an und denkt: „Reinfall, totaler Reinfall. Wie konnte ich dafür nur Geld ausgeben?!“ Darum ist es ja so unfassbar, wenn man mal die richtigen findet. – So, jetzt aber!

Gut: Leben wir nicht längst in einer „Ar­mageddon Time“, wenn wir Klimakrise, den Ukrainekrieg oder die Freiheitsbewegung der Iranerinnen betrachten, die für ihre Sehnsucht nach Selbstbestimmung ihr Leben opfern würden? Was macht Ihnen in Zeiten des Umbruchs Angst, was gibt Ihnen Hoffnung?

Da muss ich ein wenig ausholen: Ich las dieses Drehbuch, und etwas in mir reagierte ganz stark darauf. Dann traf ich einen Filmemacher, vor dessen Arbeit ich einen Heidenrespekt habe. Also tauchte ich in die Materie ein. Bis zur Premiere in Cannes war „Zeiten des Umbruchs“ für mich „nur“ ein Film über den Moment, in dem ein sehr junger Mensch die erste erwachsene Entscheidung seines Lebens trifft. Nach der Vorführung erkannte ich, wie stark es mich persönlich bewegt und auch betrifft. Denn aus der heutigen Perspektive, 40 Jahre später, sehen wir, wie eine Saat, die damals gepflanzt wurde, gewachsen ist, was daraus erblüht ist und was für eine reiche Ernte sie uns heute schenkt.

Hinter dem Jungen, der träumt, ein großer Künstler zu werden, steckt Regisseur James Gray selbst, der uns Einblicke in seine Kindheit gibt, über sein jüdisches Zu­hause im New Yorker Vorort und die USA vor Reagans Wahl. Ist der Film für Sie ein Porträt der Hoffnung?

Hoffnung ist ein seltenes Gut! Aber eine meiner Hoffnungen für die Zukunft ist, dass alles, was wir heute säen, uns eines Tages bereichern und weiterbringen wird. Ich sage oft, dass ich meine Hoffnungs­phase schon lang hinter mir gelassen habe und jetzt eher in einer Glaubensphase stecke . . . Aber ich glaube fest daran, dass trotz unserer Krisen die Menschen doch noch aufwachen und das Richtige tun werden. Ich glaube daran, dass wir im tiefsten In­nern eine Spezies sind, die sich auf Liebe begründet. Aber diese Spezies hat nicht die Gabe, vorauszusehen, was uns an der nächsten Ecke erwartet. Darum müssen wir heute entscheiden, welche Samen wir pflanzen wollen, die dann in 40 Jahren ge­erntet werden.

Ihre persönliche Hoffnung für unsere Zu­kunft besteht also in einer Art optimistischem Humanismus?

Ich glaube daran, dass jede Entscheidung, die wir heute treffen, egal wie unbedeutend sie auch scheinen mag, Konsequenzen ha­ben wird. Daher müssen wir in jedem Denk- und Entscheidungsprozess rigoros sein. Deswegen mache ich mir auch Ge­danken um die richtigen Espadrilles . . . Nein, im Ernst: Erwachsensein bedeutet für mich, genau diese Verantwortung zu übernehmen.