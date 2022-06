Football-Star : Gronkowski tritt zum zweiten Mal zurück

Aktualisiert am

Football-Star Rob Gronkowski ist ein zweites Mal zurückgetreten und wird seinem langjährigen Kumpel Tom Brady bei den Tampa Bay Buccaneers nicht mehr zur Seite stehen. Dies gab der 33 Jahre alte Tight End am Dienstag bekannt.

„Die vergangenen beiden Jahre in Tampa waren der Wahnsinn. Vom Ruhestand ging es zurück zur Meisterschaft, und nun wird wieder gechillt“, schrieb Gronk.

Gronkowski hatte mit den New England Patriots an der Seite Bradys dreimal den Titel geholt und war 2018 erstmals zurückgetreten. Als Quarterback-Ikone Brady 2020 nach dem Abschied von New England seine Karriere bei den Buccaneers fortsetzte, kam Gronkowski aus dem Ruhestand zurück, gemeinsam holten sie auf Anhieb einen weiteren Titel.

Brady, der im August 45 Jahre alt wird, hatte nach der vergangenen Saison seinen Rücktritt erklärt, seine Entscheidung wenig später aber revidiert.