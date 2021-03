Kampf der jungen Sportlerinnen : Der kurze Ruhm der russischen Eisläuferinnen

Über sie heißt es, sie gebe nie auf. Selbst wenn sie sich noch so elend fühle. Ob man so viel Heldinnenmut immer und überall bewundern muss, diese Frage mag sich mancher bei der russischen Eiskunstlauf-Meisterschaft Ende Dezember in Tscheljabinsk gestellt haben, als die wenige Wochen zuvor noch an Covid-19 erkrankte Titelverteidigerin Anna Schtscherbakowa nach dem Kurzprogramm nach Luft rang und sichtlich am Ende ihrer Kräfte war.

Tags darauf aber lief die Favoritin auf den Weltmeistertitel in dieser Woche in Stockholm eine derart fabelhafte Kür mit Vierfachsprüngen als Höchstschwierigkeiten, dass von ihrem Erschöpfungssyndrom nichts mehr zu sehen und zu spüren war. Die 16 Jahre alte Meisterin, die den nationalen Titel gegen harte Konkurrenz noch jüngerer Eislaufkinder zum dritten Mal nacheinander eroberte, schien wieder in ihrem Element zu sein.

Zumindest ließ sie sich nicht mehr anmerken, welchen Kampf gegen sich selbst sie zu bestehen hatte. „Den Ehrgeiz, den Siegeswillen sieht man den russischen Mädchen sofort an“, hat der russische Preisrichter Konstantin Jablotski über das stabile Hoch der von Schtscherbakowa angeführten jungen Läuferinnen gesagt, „in ihren Augen ist nur eines: das gesamte Programm vom Anfang bis zum Ende perfekt umzusetzen, um zu siegen“.

Russische Teenager als Trendsetter

Mit der Fähigkeit, ihre technische und läuferische Überlegenheit auf den Punkt zu bringen, und ihrem angeborenen Talent, ihre Programme mit künstlerischen Zugaben anzureichern, trat sie am Mittwochnachmittag auch in der menschenleeren Globe Arena von Stockholm zum ersten Teil ihrer staunenswerten Programme an. Die artistische Zugabe in Form von Vierfachsprüngen darf die Russin den Regeln gemäß erst in der Kür am Freitagabend zeigen, in die sie als Beste nach dem Kurzprogramm startet. Die am Sonntag 17 Jahre alt werdende Nummer eins unter den Favoritinnen auf den WM-Titel bestätigte am Mittwochnachmittag ihren Ruf, der Konkurrenz so gut wie immer fehlerfrei voraus zu sein, wenn es gilt.

Die Moskauerin mag aber jetzt schon ahnen, dass ihr Ruhm womöglich von kurzer Dauer sein kann. In Russland werden aus hochbegabten Kindern ganz schnell Meisterinnen der Vierfachrotation, weil Schtscherbakowas Trainerin Eteri Tutberidse vor Jahren erkannt hat, dass der Erfolg in der noch immer sogenannten Damen-Konkurrenz schon vorpubertären Mädchen im Alter von 13 oder 14 Jahren winkt.

Schtscherbakowa weiß das nur zu gut, wurde sie doch 2019 mit 14 Jahren erstmals russische Meisterin, als sie gemäß den Altersregeln der Internationalen Eislaufunion noch nicht startberechtigt war für die großen internationalen Championate ihres Sports. In Graz, bei der Europameisterschaft 2020, dem bis zur Stockholmer WM letzten Eiskunstlauf-Großereignis vor dem Corona-Ausbruch, wurde sie auf Anhieb Zweite – hinter ihrer inzwischen 17 Jahre alten russischen Konkurrentin Aljona Kostornaja, einer Stilistin, die ihrer Form hinterherläuft und nach einer verlorenen Saison unter der Anleitung des ehemaligen russischen Eiskunstlaufstars Jewgenij Pluschenko wieder zu ihrer strengen Eislauflehrerin Tutberidse zurückkehren wird.

Wie schnell der Weg einer eben noch umschwärmten Meisterin nach unten führen kann, weiß auch Alina Sagitowa, die russische Olympiasiegerin von 2018 und Weltmeisterin von 2019. Sie ist inzwischen gerade mal 18 Jahre alt und sucht derzeit vergebens nach der Motivation, noch einmal in ihre Arena zurückzukehren. Sagitowa, die Jewgenija Medwedewa, die designierte russische Olympiasiegerin in Pyeongchang, kurz vor deren Karrieregipfel an der Spitze der weltbesten Läuferinnen ablöste, scheint psychisch wie physisch nach ihrer kurzen, glanzvollen Laufbahn nicht mehr in der Lage, der noch jüngeren Konkurrenz die Stirn zu bieten. Auch für die 21 Jahre alte zweimalige Weltmeisterin Medwedewa dürfte die erfolgreichste Zeit im Eiskunstlauf vorbei sein.

Seit die russischen Teenager als Trendsetter des Damen-Eiskunstlaufs gelten, sind aus früher oft jahrelangen Traumkarrieren wie zu Zeiten der viermaligen Weltmeisterin und zweimaligen Olympiasiegerin Katarina Witt oder der fünfmaligen amerikanischen Weltmeisterin Michelle Kwan fast schon Momentaufnahmen geworden, hinter denen sich schattige Aspekte wie ein in Kauf genommener Raubbau an Leib und Seele verbergen.

Trau keiner über 20? Von wegen. Unter den russischen Eiskunstläuferinnen, die in der Globe Arena dabei sind, ist ja auch noch Jelisaweta Tuktamyschewa, die Weltmeisterin von 2015. Aus der 18 Jahre alten Aufsteigerin von gestern ist eine 24 Jahre alte reife Eiskunstläuferin geworden, die in Stockholm bei ihrem Kurzprogramm von der ersten Sekunde an überzeugte – nicht nur wegen eines fehlerfreien Dreifachaxels. Es gibt sie noch, die hohe Kufenkunst der Frauen, und das zahlte sich mit Rang drei im Zwischenklassement knapp hinter der Japanerin Rika Kihira aus. Ein aufmunterndes Zeichen für alle, die auch jenseits der zwanzig tiefe Eisspuren hinterlassen wollen – notfalls auch ohne Vierfachsprünge.