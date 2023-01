Tourismusexperten in Orten wie Oberstdorf überlegen sich deswegen schon seit Langem, wie sie Touristen durch andere Angebote binden können. Nur noch dreißig Prozent der Gäste fahren Ski. Also: Wandern, Mountainbiken, Paragliding, geführte Schneeschuhtouren, Langlaufen – aber für Letzteres braucht man wieder Schnee.

Wer sich in den Schaufenstern der Geschäfte im Ort umschaut, findet dort nicht nur Skier. Wanderstöcke, Schuhe, Funktionskleidung. Die Auslagen sind Schaufenster in die Zukunft, sie zeigen, wie der Ort sich verändert. Martin Kiesel, 63 Jahre, erinnert sich an Winter, wo er Langlaufski ins Fenster stellte – und schon waren sie weg. Am Anfang des Winters: ausverkauft.

Und er erinnert sich an Winter, in denen vor der Haustür die Loipenspur bereit war und man von dort durch die Wiesen gleiten konnte. Das kann noch kommen, der Winter hat erst angefangen. Trotzdem fällt ihm auf, wie die Leute denken. Schnee – Langlauf, Langlauf – Schnee, eine Verbindung, die fest in den Köpfen ist.

Die Käufe seien zurückgegangen, sagt Kiesel, der seit 35 Jahren das Sportgeschäft in Oberstdorf führt. Langlauf und Skifahren würden schwieriger. „Wir müssen damit leben, wie es ist“, sagt er. Hinter ihm im Regal stehen die Skischuhe in bunten Farben – unberührt. Die Leute würden sich fragen: Wo kann man langlaufen? Und dann nicht mehr an Oberstdorf denken, sondern nach Südtirol und in die Dolomiten fahren.