Kunstschnee und Katerstimmung : Die Party auf der Piste ist vorbei

Skifoarn! Was war das nochmal? Ach ja: Skifoarn, zur Erinnerung, das ist Ski anschnallen, Seilbahn besteigen, Helm auf und wer am schnellsten unten ist, hat gewonnen. Das war einmal. Eine Glosse.

Top of the Mountain Opening! Ja, Ischgl taut wieder auf, das wird ein Spaß! Endlich wieder Skifoarn. Skifoarn? Nach einer Saison Pause, nach so langer Zeit, da weiß man ja gar nicht mehr so recht, was das ist. Skifoarn, zur Erinnerung, das ist Ski anschnallen, Seilbahn besteigen, Helm auf, Betonpisten hinunterdonnern, und wer am schnellsten unten ist, hat gewonnen. Geht nachmittags immer noch ein bisschen besser als vormittags, was an der Mittagspause liegt, in der man sich gern einen reinsäuft auf der Hüttn.

Jagertee, Obstler und den gegrölten Anton aus Tirol im Schädel wird aus jedem Flachlandcarver zuverlässig ein Abfahrtscrack. Jahrelang ging nichts über einen solchen Skitag am Ischgler Ballermann. Dann kam Corona, Partypause, und jetzt geht’s also weiter. Ischgl taut wieder auf. Aber nicht ganz. Die guten alten Partyzeiten, die Saufgelage, nun ja, sie sind nicht mehr so angesagt.

Aber geht das überhaupt noch, nüchtern Skifoarn in Ischgl oder verwandten österreichischen Großskigebieten (in Frankreich ging es immer anders zu, da war Skifoarn einfach Skifahren), geht das überhaupt noch nach all den Jahren? Geht das noch in einem Ort, der zu einem der Hotspots der Corona-Geschichte wurde, zu einem Sinnbild freizeitsportlichen Irrsinns?

Nun, wer auf der Ischgler Website nachschaut, wird nicht mehr viel finden vom hyperaktiven Gute-Laune-Modus, bloß noch Ernüchterung. Ischgl ist nicht das einzige Skigebiet, das aus seinem Rausch aufgewacht ist mit einem üblen Kater. Die aktuellen Regeln für Après-Ski und Nachtgastronomie riechen jedenfalls nicht mehr nach Hüttenzauber, sondern nach Desinfektion: „Stufe 2: 2-G-Regel: Impfnachweis, Genesungsnachweis (keine Tests als Nachweis gültig).“

Ansonsten FFP2-Masken „in geschlossenen und abgedeckten Fahrbetriebsmitteln (z. B. Gondeln, abdeckbaren Sesselliften) sowie Stationen“. Ob das noch Spaß macht? In Fahrbetriebsmitteln? Auf Pisten? In Hüttn? Beim Après-Ski? Was wird jetzt aus dem Skifoarn? Kein Anton aus Tirol mehr, bald auch keine Gletscher, nur noch Kunstschnee und Katerstimmung. Ich würde mal sagen, es sieht nicht gut aus um unseren Skisport. Die Party ist vorbei. Und wenn Après-Ski dann irgendwann nur noch eine ferne Erinnerung sein wird, wird Ischgl immer noch einen Namen haben. Wisst ihr noch, damals? Skifoarn in Ischgl?

Waren noch Zeiten. Einen Obstler darauf, und stimmen wir alle zusammen doch noch mal in Andreas DerBergs Superhit „Après-Ski, das ist so geil“ ein, der geht so: „Après-Ski, das ist so geil, richtig geil, mega geil, alle Leute gehen steil.“ Und dann kam Corona. Und Fridays for Future. Das hat ihnen den Rest gegeben, den Top Mountains.