Weltcup ohne Gleiten und Licht : Biathlon im Sumpf

Als der Schweizer Niklas Hartweg am Mittwochnachmittag als erster Starter auf die Strecke ging, wussten die zahlreichen Helfer und das Organisationskomitee des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding, dass sich all die Arbeit der vergangenen Monate gelohnt hat. Ein „Kraftakt“ seien die Vorbereitungen gewesen, doch er sei sehr zufrieden, „weil ich weiß, dass ich hervorragende und zuverlässige Helfer habe, die seit etwa einem halben Jahr an diesem Thema arbeiten“, sagte Harald Stempfer, Vizepräsident des Organisationskomitees (OK). „Dieses Thema“, das ist der im Wintersport inzwischen gewohnte Schneemangel.

Wer in diesen Tagen nach Ruhpolding fährt, könnte meinen, sich in der Jahreszeit geirrt zu haben, so wenig winterlich präsentiert sich die Landschaft der Chiemgauer Alpen. Auf dem Weg aus München kommend, über die Autobahn 8, die sich vor der Ausfahrt Ruhpolding am Ufer des Chiemsees entlang schlängelt, fällt der Blick rechter Hand auf die Chiemgauer Alpen.