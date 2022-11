Weltcup-Auftakt auf Matten : Das grüne Experiment der Skispringer

Die Skisprung-Saison ist in diesem Jahr besonders lang – und startet erstmals mit einem Mattenspringen. Andreas Wellinger ist dafür in Form wie lange nicht mehr.

Diesmal brauchen die Skispringer einen besonders langen Atem. Bis zum 5. April werden die tollkühnen Flugkünstler zwischen den Kontinenten tingeln und die Schanzen runtersausen. „Wir haben eine sehr, sehr lange Saison“, sagt Andreas Wellinger. Denn los geht es schon an diesem Freitag.

Der Startort ist der gleiche wie immer, doch die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Erstmals in der Geschichte des Weltcups wird auf Matten gesprungen. Klimawandel, Energiekrise – es ist vor allem der frühe Termin Anfang November, der in Wisla zu diesem Strategiewechsel führt. Wellinger, Olympiasieger von Pyeongchang 2018, ist es relativ egal. Er ist so gut in Form wie lange nicht mehr und reist gemeinsam mit seinen Teamkollegen Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Constantin Schmid und Neuling Philipp Raimund mit etwas im Gepäck nach Polen, das man sich nicht kaufen kann: Selbstvertrauen.

Doppelmeister in diesem Spätsommer ist Wellinger bei den nationalen Titelkämpfen geworden. Sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft hat es bei ihm wieder mit den komplizierten Mechanismen funktioniert, die in der diffizilen Sportart Skispringen binnen kürzester Zeit über Aufstieg oder Absturz entscheiden können.

Knie, Schlüsselbein, Corona

Weltcup auf Matte also. „Das machen wir schon im Training. Von der Herangehensweise ändert sich nichts“, sagt Wellinger, der in diesem grünen Experiment auf Zeit zugleich eine Chance für seine Sportart sieht. Wieder einmal steht der mittlerweile 27 Jahre alte Wintersportprofi vor einem Neustart. „Die letzten Jahre waren extrem schwierig“, sagte er kürzlich auf dem Einkleidungstermin des Deutschen Skiverbandes in Herzogenaurach. Langwierige Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss, hatten den Sonnyboy immer wieder zurückgeworfen. „2019 mit kaputtem Knie, 2020 mit gebrochenem Schlüsselbein und Corona, und dann die verkorkste Saison 2021, wo es überhaupt nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe“ – Wellinger hat viel durchgemacht. Auch die vergangene Saison lief nicht nach Plan. Weite Sprünge und Flüge gab es nicht. Jetzt der neuerliche Start in eine hoffentlich bessere sportliche Zukunft.

Wellinger ist dieser Tage guter Dinge, betrachtet seinen fliegerischen Beruf als Privileg. „Abgesehen von den sechs Wochen Pause wegen der Meniskus-OP konnte ich über den Sommer sehr gut trainieren. Mein Knie ist zwar kaputt, das habe ich so akzeptiert und wird sich auch nicht mehr ändern“, sagt er lakonisch. „Aber der Rest funktioniert gut. Ich habe einen stabilen Körper.“ Und neuerdings auch einen neuen Ski, der ihm helfen soll, den Sprung zu stabilisieren. Der Olympiasieger weiß: „Skispringen ist eine sensible Sportart. Da muss man immer offen sein.“

Neue Windkompensationsregel eingeführt

Auch der Internationale Skiverband zeigt sich offen für Neuerungen. Jahrzehntelang war es mit Walter Hofer ein Pionier des Skispringens, der als Renndirektor die Sportart zu dem gemacht hat, die sie heute ist und sich beständig bester Einschaltquoten im Fernsehen erfreut. Beim Bestreben, es für alle Athleten möglichst gerecht zu machen, wird in dieser Weltcupsaison eine neue Windkompensationsregel eingeführt. „Da gab es im vergangenen Winter oft so gravierende Unterschiede“, sagt Wellinger, der darauf hofft, „dass die guten Sprünge mit schwierigen Bedingungen mehr belohnt werden“.

Nach etlichen sommerlichen Lehrgängen auf den Heimschanzen in den bayerischen Alpen sowie zumeist am Innsbrucker Bergisel im Nachbarland Österreich hat Wellinger wieder Vertrauen aufgebaut. Vor dem Start in Wisla spricht er von „Skispringen auf hohem Niveau gerade. Meine Sprünge sind stabiler geworden.“ Mit analytischem Blick erklärt er seinen persönlichen Unterschied zu den vergangenen beiden Jahren: „Sprünge, die nicht ganz optimal sind, fliegen immer noch. Wenn ich das stabilisieren kann, ist viel möglich.“

Viel möglich soll für das deutsche Team auch in diesem besonders langen Winter werden. Neben dem Weltcup stehen vor allem die Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel sowie die Nordische Weltmeisterschaft vom 21. Februar bis zum 5. März in Planica im Fokus. Wellinger und Co. werden gleich zweimal in Slowenien gefordert sein. Bei der Weltcupgestaltung setzt der Skisprungzirkus voll auf Kontinuität. In Wisla werden die ersten Punkte vergeben, in Planica bei frühlingshaften Temperaturen die Pokale überreicht. Wellinger freut sich auf den Doppelschlag, denn „Planica als Ort ist extrem skisprungbegeistert. Fliegen dort in diesem Tal ist der Hammer. Ich habe mich dort immer mehr mit den Schanzen angefreundet.“

Als 17-Jähriger zum deutschen Weltcupteam gestoßen, gehört Wellinger mit jetzt 27 fast schon zum alten Eisen. „Theoretisch bin ich noch jung, praktisch fühle ich mich schon relativ alt, weil ich lange dabei bin“, sagt er. „Aber Skispringen ist das Geilste, was es gibt.“ Mal schauen, was dieser ganz besonders lange Skisprungwinter Wellinger alles zu bieten hat.