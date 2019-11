Eishockey-Legende Babcock : Die Demontage eines Eishockey-Denkmals

Die aufregenderen Tage von Mike Commodore und Mark Fraser liegen ein paar Jahre zurück. Commodore hat seine Eishockey-Karriere längst beendet, Fraser lässt sie in Schwenningen ausklingen. Dieser Tage sind sie aber noch mal zurückgekehrt auf die große Bühne der National Hockey League (NHL), nicht aufs Eis, sondern in die nordamerikanischen Medien. Auf Twitter machten beide ihrem Ärger über Mike Babcock, den Trainer der Toronto Maple Leafs, Luft. Ein „arroganter Penner“ sei der: „95 Prozent der Spieler können nicht ein positives Wort über ihn sagen.“

Seitdem nimmt die Demontage eines kanadischen Eishockey-Denkmals ihren Lauf. Seitdem sind diverse Erzählungen von Weggefährten in der Welt. Alte aus Babcocks Zeit in Detroit, wo er Starstürmer Mike Modano am letzten Tag der Karriere auf die Tribüne verbannte und ihm so die historische Marke von 1500 NHL-Einsätzen versagte. Oder neue aus Toronto, wo er Supertalent Mitch Marner eine Liste habe anfertigen lassen, welcher Mitspieler am meisten Einsatz zeige – die soll er dann denen gezeigt haben, die ganz unten standen. Marner war blamiert und brach in Tränen aus, heißt es.